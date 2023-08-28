«Центрэнерго» будет импортировать уголь для прохождения отопительного сезона — Finance.ua
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«Центрэнерго» будет импортировать уголь для прохождения отопительного сезона

Энергетика
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«Центрэнерго» будет импортировать уголь для прохождения отопительного сезона
«Центрэнерго» будет импортировать уголь для прохождения отопительного сезона
Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» планирует импортировать уголь для прохождения осенне-зимнего периода 2023−2024 годов.
Об этом рассказал генеральный директор Андрей Чуркин в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Полностью на своем угле нам этой зимой не пройти. И в ближайшее время „Центрэнерго“ планирует заключить контракты с иностранными компаниями. Уже есть определенные наработки, думаю, что в течение месяца будет результат. Нам нужно выйти на объем не менее 80 тыс. тонн угля в месяц. Это был бы достаточный резерв. Но мы разрабатываем разные сценарии, готовимся максимально. И если будет немного меньше, у нас на сегодня есть замещение — газ и мазут», — сообщил Чуркин.
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По его словам, на Трипольской ТЭС есть возможность работать на уже завезенном мазуте, а техническая дирекция станции должна произвести пробный запуск на этом виде топлива.
Гендиректор «Центрэнерго» добавил, что самый близкий и самый доступный для покупки уголь из Польши, а мазут предприятие покупает у ПАО «Укрнафта».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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