Кто получает самые высокие зарплаты в Украине в 2024 году — Finance.ua

Кто получает самые высокие зарплаты в Украине в 2024 году
По состоянию на 2024 год самые высокие зарплаты в Украине получают специалисты в сфере информационных технологий и военные — около 70 тыс. грн в месяц.
Об этом свидетельствует медиана зарплат по данным более 70 тыс. вакансий, размещенных на сайте по поиску работы Work.ua за последние три месяца.
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Так, самые высокие зарплаты среди ІТ — от 55 до 70 тыс. грн имеют программист PHP, DevOps engineer, Team leader и программист 1C.
Что касается зарплат военных, то здесь все гораздо сложнее. Зарплата военных устанавливается индивидуально и с учетом звания, должности, условий службы, наличия научных степеней
и т. д. Минимальный ежемесячный размер денежного довольствия военного составляет 20 100 грн.
В то же время бойцы получают дополнительные выплаты за выполнение различных заданий — это и 30 тыс., 50 тыс., 70 тыс. или 100 тыс. грн.
В самые высокие в 2024 году входят также зарплаты ортодонтов и стоматологов — 65 тыс. и 55 тыс. грн соответственно. Приблизительно столько же зарабатывают руководители отделов продаж (55 тыс. грн) и директора по маркетингу и топ-менеджеры (по 60 тыс. грн).
Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Украине
На конец мая 2024 года самые высокие зарплаты в Украине получали:
- программист 1C — 70 тыс. грн;
- оператор БПЛА — 70 тыс. грн;
- ортодонт — 65 тыс. грн;
- Team leader — 62 500 грн;
- директор по маркетингу — 60 тыс. грн;
- топ-менеджер — 60 тыс. грн;
- DevOps engineer — 57 тыс. грн;
- стоматолог — 55 тыс. грн;
- руководитель отдела продаж — 55 тыс. грн;
- программист PHP — 55 тыс. грн.
Больше о зарплатах в Украине читайте в статье Finance.ua Как изменились самые высокие средние зарплаты в Украине за время полномасштабной войны.
Справка Finance.ua:
- средняя заработная плата брутто (до вычета налогов) на предприятиях в Польше в мае выросла до 8000 злотых (80,5 тысяч гривен), что на 11,4% больше, чем в мае прошлого года. В то время как в Украине средняя зарплата составляет 18 903 грн;
- по данным НБУ, в Украине номинальные доходы населения растут достаточно быстро, и даже реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию;
- по подсчетам Министерства социальной политики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2025 году составит 9639 грн (в ценах апреля 2024 года этот показатель составил 8611 грн).
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