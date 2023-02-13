Криптовалюты и мир вокруг: оператор BTC-банкоматов обанкротился, а криптозима вот-вот закончится — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: оператор BTC-банкоматов обанкротился, а криптозима вот-вот закончится Сегодня 14:32 — Криптовалюта

Криптовалюты и мир вокруг: оператор BTC-банкоматов обанкротился, а криптозима вот-вот закончится

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют – это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Поэтому, чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 6 по 12 февраля 2023 года:

Еще одно банкротство в мире крипты. На прошлой неделе провайдер Bitcoin-банкоматов Coin Cloud На прошлой неделе провайдер Bitcoin-банкоматов Coin Cloud подал заявление о защите от банкротства. Это американская компания Лас-Вегаса, которая имела сеть в США и Бразилии.

Согласно заявлению, компания имеет задолженность в размере от $100 до $500 млн. Активы оператора оцениваются в $50-100 млн. А количество кредиторов — до 10 000.

❄️ Когда закончится криптозима. Следующий бычий рынок начнется раньше, чем думают большинство людей. В этом уверен гендиректор Morgan Creek Capital Марк Юско.

По его прогнозу, криптозима может закончиться еще до II квартала 2023 года. Юско говорит, что росту рынка цифровых активов будет способствовать сочетание более мягкой политики Федеральной резервной системы США и приближение халвинга Bitcoin.

Скам с «возвратом депозитов» клиентов FTX. Скандальная биржа FTX 👁️‍🗨️Скандальная биржа FTX обратила внимание на волну скама , которая атаковала пострадавших клиентов.

Криптобиржа предупреждает, что мошенники могут посылать письма с обещаниями вернуть депозиты из обанкротившейся компании. Для этого они просят оплатить комиссии, провести платежи или дать пароли к аккаунтам. Не делайте этого, если не хотите поделиться деньгами с преступниками.

👨‍💻 «Плодотворная» работа хакеров из КНДР. По данным ООН, в 2022 году хакеры, связанные с Северной Кореей, похитили больше криптовалютных активов и секретных данных, чем в предыдущие годы.

По их оценкам, в прошлом году эти хакеры украли виртуальные активы на сумму от 630 млн до 1 млрд долларов!

🇬🇧 Наиболее благосклонный к крипте город. В 🇬🇧 рейтинге самых лояльных городов к криптовалютам от аналитиков компании Recap победителем 2022 года стал Лондон.

Эксперты оценивали наличие криптовалютных банкоматов, прозрачное налогообложение цифровых активов, рабочие места в криптосекторе. В топ-тройку криптолояльных мегаполисов также попали Дубай и Нью-Йорк.

Интересно, что именно Великобритания в рейтинге признана средой, где зафиксировано больше всего криптовалютных мошенников в мире. Злоумышленники выбирают Соединенное Королевство, поскольку в Британии недостаточно развита законодательная база, способная им противостоять.

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