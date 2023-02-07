Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, — ООН — Finance.ua
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Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, — ООН

Кримінал
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За даними ООН, у 2022 році хакери, пов’язані з Північною Кореєю, викрали більше криптовалютних активів та секретних даних, ніж у попередні роки.
Про це повідомляє Reuters.
У конфіденційному звіті ООН йдеться про те, що злочинці з КНДР націлилися на мережі іноземних аерокосмічних та оборонних компаній.
«КНДР використала витончені кібертехнології як для отримання доступу до цифрових мереж, задіяних у кіберфінансуванні, так і для крадіжки потенційно цінної інформації, у тому числі для своїх програм зброї», — йдеться у звіті комітету Ради Безпеки ООН.
За їхніми оцінками, хакери, пов’язані з Північною Кореєю, вкрали віртуальні активи на суму від 630 млн до 1 млрд доларів у 2022 році.
«Зміна вартості криптовалюти в доларах США в останні місяці, ймовірно, вплинула на ці оцінки. Таким чином, 2022 став рекордним роком для крадіжки віртуальних активів КНДР», — йдеться у звіті ООН.
Більшість кібератак було здійснено групами, які контролюють головне розвідувальне управління Північної Кореї — Головне розвідувальне бюро. До цих груп входять хакерські групи, що відстежуються індустрією кібербезпеки, під іменами Kimsuky, Lazarus Group і Andariel.
Раніше стало відомо, що масштабна атака хакера, яку вперше виявили в Італії, заблокувала тисячі серверів по всій Європі.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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