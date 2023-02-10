Оператор Bitcoin-банкоматів Coin Cloud оголосив себе банкрутом — Finance.ua

Оператор Bitcoin-банкоматів Coin Cloud оголосив себе банкрутом
Провайдер Bitcoin-банкоматів Coin Cloud подав заяву про захист від банкрутства. Це американська компанія з Лас-Вегаса, яка мала мережу в США та Бразилії. Документи про банкрутство вони подали до суду округу Невади.
Згідно із заявою, компанія має заборгованість у розмірі від $100 млн до $500 млн. Активи оператора оцінюються в $50-100 млн. А кількість кредиторів — до 10 000.
Найбільшим боржником Coin Cloud є платформа Genesis Global Trading. Вони мають незабезпечений кредит на суму близько $100 млн. 19 січня Genesis подали свою заяву про банкрутство. Компанія оцінює зобов’язання в розмірі від $1 млрд до $10 млрд і активи в тому ж діапазоні.
До речі, в листопаді минулого року Genesis планували стати інвесторами для Coin Cloud і допомогти їм розширити мережу криптоматів. Але через крах FTX та інші труднощі компанія занепала.
Згідно з документами, криптокредитор Genesis Global Capital заборгував $3,8 млрд своїм 50 найбільшим кредиторам. До цього списку входять криптобіржа Gemini, менеджер хедж-фонду VanEck і Stellar Development Foundation, інвест-компанія Digital Finance Group тощо.
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