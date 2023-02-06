Криптовалютні аналітики Bloomberg назвали криптовалюту, що перевершить Bitcoin — Finance.ua

Криптовалютні аналітики Bloomberg назвали криптовалюту, що перевершить Bitcoin Сьогодні 17:20 — Криптовалюта

Криптовалютні аналітики Bloomberg назвали криптовалюту, що перевершить Bitcoin

Аналітики Bloomberg Intelligence опублікували прогноз щодо ситуації на крипторинку у лютому. За словами експертів, у довгостроковій перспективі ETH має більше шансів перевершити Bitcoin.

«Ethereum, швидше за все, відновиться та демонструватиме значний ріст», — наголосили у Bloomberg Intelligence.

Серед інших цифрових активів у звіті виділили криптовалюту Polygon (MATIC), яка є мережею рівня 2, розробленою для підтримки криптопроектів і масштабування транзакцій Ethereum. Аналітики переконані, що використання Polygon у лютому та в подальші місяці зростатиме.

Відповідно до заяв великих NFT-проектів, у 2023 році відбудеться їх перехід від Solana на Ethereum і Polygon. Серед тих, хто вирішив мігрувати ще наприкінці грудня: DeGods та y00ts.

«З огляду на низку брендових партнерств Polygon у 2 півріччі 2022 року, 2023 може стати роком широкого впровадження NFT. Вибух активних користувачів у мережі став результатом декількох успішних корпоративних партнерств, укладених компанією, що стоїть за мережею, Polygon Technology», — поділились експерти Bloomberg.

За словами аналітиків, 2023 рік стане першим, коли криптовалюти боротимуться з глобальною рецесією.

«Цифрові активи, можливо, зіткнуться з першою справжньою рецесією, що зазвичай означає зниження цін та вищу волатильність. Останній значний економічний спад у США та фінансова криза призвели до „народження“ біткоїна, тому варто очікувати на великі зміни й тепер. Ключове питання полягає в тому, наскільки опуститься вартість ключових криптовалют, перш ніж відновиться довгострокове зростання», — підсумували експерти.

noworries За матеріалами:

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