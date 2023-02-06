Криптовалютні аналітики Bloomberg назвали криптовалюту, що перевершить Bitcoin — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Криптовалютні аналітики Bloomberg назвали криптовалюту, що перевершить Bitcoin

Криптовалюта
124
Криптовалютні аналітики Bloomberg назвали криптовалюту, що перевершить Bitcoin
Криптовалютні аналітики Bloomberg назвали криптовалюту, що перевершить Bitcoin
Аналітики Bloomberg Intelligence опублікували прогноз щодо ситуації на крипторинку у лютому. За словами експертів, у довгостроковій перспективі ETH має більше шансів перевершити Bitcoin.
«Ethereum, швидше за все, відновиться та демонструватиме значний ріст», — наголосили у Bloomberg Intelligence.
Серед інших цифрових активів у звіті виділили криптовалюту Polygon (MATIC), яка є мережею рівня 2, розробленою для підтримки криптопроектів і масштабування транзакцій Ethereum. Аналітики переконані, що використання Polygon у лютому та в подальші місяці зростатиме.

Читайте також: Solana. Чи існує життя після «смерті»?

Відповідно до заяв великих NFT-проектів, у 2023 році відбудеться їх перехід від Solana на Ethereum і Polygon. Серед тих, хто вирішив мігрувати ще наприкінці грудня: DeGods та y00ts.
«З огляду на низку брендових партнерств Polygon у 2 півріччі 2022 року, 2023 може стати роком широкого впровадження NFT. Вибух активних користувачів у мережі став результатом декількох успішних корпоративних партнерств, укладених компанією, що стоїть за мережею, Polygon Technology», — поділились експерти Bloomberg.

Читайте також: Банкрутство FTX. Чому воно вчить криптоінвесторів

За словами аналітиків, 2023 рік стане першим, коли криптовалюти боротимуться з глобальною рецесією.
«Цифрові активи, можливо, зіткнуться з першою справжньою рецесією, що зазвичай означає зниження цін та вищу волатильність. Останній значний економічний спад у США та фінансова криза призвели до „народження“ біткоїна, тому варто очікувати на великі зміни й тепер. Ключове питання полягає в тому, наскільки опуститься вартість ключових криптовалют, перш ніж відновиться довгострокове зростання», — підсумували експерти.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.