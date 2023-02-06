Експерт розповів, коли закінчиться криптозима — Finance.ua

Експерт розповів, коли закінчиться криптозима Сьогодні 20:44 — Криптовалюта

Експерт розповів, коли закінчиться криптозима

Наступний бичачий ринок почнеться раніше, ніж думає більшість людей.

Таку думку в інтерв’ю Cointelegraph висловив генеральний директор венчурної компанії Morgan Creek Capital Марк Юско.

За його прогнозом, криптозима може закінчитися до II кварталу 2023 року. Юско зазначив, що зростанню ринку цифрових активів сприятимуть поєднання м’якшої політики Федеральної резервної системи США (ФРС) і наближення халвінгу біткоїна.

Халвінг — закладене в коді біткойна дворазове скорочення нагороди майнерам за видобутий блок у блокчейні. З початку існування мережі біткоїн проводилося 3 халвінга. Наступний очікується в травні 2024 року.

У серпні та грудні 2022 року, а також у січні 2023 року Юско порівнював біткоїн із золотом. Так, у серпні він повідомив, що криптозима закінчилася, а BTC готовий до «параболічного руху вгору через 6-9 місяців». У грудні заявляв, що BTC замінить золото і виросте до $250 000 у довгостроковій перспективі. У січні він зазначив, що ризикові активи відновляться, як технологічний сектор після краху доткомів, і у BTC буде кращий рік, ніж у золота.

cryptomisto За матеріалами:

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