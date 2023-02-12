Криптовалютні експерти назвали найбільш прихильне до криптовалют місто — Finance.ua

Криптовалютні експерти назвали найбільш прихильне до криптовалют місто Сьогодні 00:54 — Криптовалюта

Криптовалютні експерти назвали найбільш прихильне до криптовалют місто

За даними аналітиків Recap, у 2022 році Лондон став найбільш лояльним містом до криптогалузі у світі.

Свій вибір дослідники робили, спираючись на такі ключові показники:

наявність криптовалютних банкоматів;

прозоре оподаткування цифрових активів;

робочі місця у криптосекторі;

широкий доступ громадськості до криптоекосистеми;

створення передумов для більшої криптообізнаності суспільства.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак нещодавно заявив, що прагне «створити такі умови, щоб індустрія фінансових послуг Великої Британії завжди була в авангарді технологій та інновацій». Очевидно, глава британського уряду прагне продовжити справу, яку розпочало Міністерство фінансів ще у період недовгого прем’єрства Ліз Трасс.

До топ-трійки криптолояльних мегаполісів, згідно Recap, потрапили також Дубай і Нью-Йорк. Однак Гонконг, який у 2022 році позиціювався як найбільш відкритий до криптовалюти регіон світу, опустився на сьоме місце.

Зараз Велика Британія посилено працює над запуском державного стейблкоїна — уряд прагне впоратися до 2030 року.

Цікаво, що країна визнана середовищем, де зафіксовано найбільше криптовалютних шахраїв у світі. Зловмисники обирають Сполучене Королівство, оскільки у Британії не достатньо розвинена законодавча база, що здатна їм протистояти.

Втім, уряд вже взяв проблему до уваги. Як стало відомо на початку січня, Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA) має намір сформувати спеціальну команду, яка займатиметься розслідуванням злочинів, пов’язаних із цифровими активами.

noworries За матеріалами:

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