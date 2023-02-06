Клієнтів FTX попередили про скам із «поверненням депозитів» — Finance.ua
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Клієнтів FTX попередили про скам із «поверненням депозитів»

Криптовалюта
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Клієнтів FTX попередили про скам із «поверненням депозитів»
Клієнтів FTX попередили про скам із «поверненням депозитів»
Скандальна біржа FTX звернула увагу на хвилю скаму, яка атакувала постраждалих клієнтів.
Шахраї можуть надсилати листи з обіцянками повернути депозити зі збанкрутілої криптобіржі. Для цього вони просять сплатити комісії, провести платежі або дати паролі до акаунтів.
«Нам відомо про активне шахрайство з боку третіх осіб. Вони шукають вигоду від ситуації, в яку потрапили клієнти FTX» — попередила компанія.
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Вони звернули увагу, що все листування ведеться за офіційними адресами (наприклад, inquiry@ftx.com). Також платформа ніколи не вимагатиме від користувачів сплатити збори або надати паролі.
Проблема шахрайства навколо депозитів FTX актуальна вже довгий час. Практично відразу після банкрутства хакери створили діпфейк-відео, на якому SBF нібито обіцяє людям повернути гроші. Цей ролик супроводжувався фішинговим посиланням і вів до рук скамерів.
Потім злочинці створили підроблений сайт, яким нібито керує Держдеп США, і де нібито клієнти можуть запросити повернення активів. На ресурсі потрібно було вказати дані користувацьких рахунків.
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