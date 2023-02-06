Клієнтів FTX попередили про скам із «поверненням депозитів» — Finance.ua

Клієнтів FTX попередили про скам із «поверненням депозитів» 06.02.2023, 01:02 — Криптовалюта

Клієнтів FTX попередили про скам із «поверненням депозитів»

Скандальна біржа FTX звернула увагу на хвилю скаму, яка атакувала постраждалих клієнтів.

Шахраї можуть надсилати листи з обіцянками повернути депозити зі збанкрутілої криптобіржі. Для цього вони просять сплатити комісії, провести платежі або дати паролі до акаунтів.

«Нам відомо про активне шахрайство з боку третіх осіб. Вони шукають вигоду від ситуації, в яку потрапили клієнти FTX» — попередила компанія.

Вони звернули увагу, що все листування ведеться за офіційними адресами (наприклад, inquiry@ftx.com). Також платформа ніколи не вимагатиме від користувачів сплатити збори або надати паролі.

Проблема шахрайства навколо депозитів FTX актуальна вже довгий час. Практично відразу після банкрутства хакери створили діпфейк-відео, на якому SBF нібито обіцяє людям повернути гроші. Цей ролик супроводжувався фішинговим посиланням і вів до рук скамерів.

Потім злочинці створили підроблений сайт, яким нібито керує Держдеп США, і де нібито клієнти можуть запросити повернення активів. На ресурсі потрібно було вказати дані користувацьких рахунків.

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