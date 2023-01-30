FTX розкрила своїх кредиторів: Apple, Netflix, New York Times і деякі уряди — Finance.ua
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FTX розкрила своїх кредиторів: Apple, Netflix, New York Times і деякі уряди

Криптовалюта
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FTX розкрила своїх кредиторів: Apple, Netflix, New York Times і деякі уряди
FTX розкрила своїх кредиторів: Apple, Netflix, New York Times і деякі уряди
Юристи криптобіржі FTX подали до суду список інституційних кредиторів. Він зайняв 116 сторінок. Сюди увійшли великі знамениті бренди і державні органи.
Так, серед технологічних гігантів значаться Apple і Netflix, а серед медіа — Fox Broadcasting Company і New York Times. Також свої інвестиції вклали американська криптобіржа Coinbase, влада Японії та Австралії, благодійні фонди та авіакомпанії.
Криптобіржу кредитувала Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу, а також Валютно-фінансове управління Гонконгу. У списку є багато інших державних установ з усього світу.
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Документ не розкриває суму боргу кожної організації, а також не вказує відносини між кредиторами і FTX. Наявність компанії в списку не обов’язково означає, що у неї був торговий рахунок у FTX.
Сем Бенкман-Фрід колись був впливовою фігурою в крипто-індустрії. Йому приділяли увагу ЗМІ, політики і топові бізнесмени. Тому не дивно, що в компанію вкладали гроші знамениті бренди. Як тепер вони повертатимуть свої інвестиції, велике питання.
У січні суддя у справах про банкрутство Джон Дорсі підтримав клопотання юристів FTX про те, щоб імена 9 мільйонів клієнтів залишалися закритими для громадськості ще на три місяці.
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