Криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд активів — Finance.ua

Криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд активів Сьогодні 12:40 — Енергетика

Криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд активів

Криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд ліквідних активів, але масштаби втрат клієнтів в результаті її краху поки невідомі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на адвоката компанії Енді Дітдеріха.

«Ми знайшли понад $5 млрд готівки, ліквідної криптовалюти та ліквідних інвестиційних цінних паперів», — сказав Дітдеріх.

За його словами, компанія планує продати нестратегічні інвестиції, балансова вартість яких становить $4,6 млрд. Однак юристи все ще працюють над відтворенням точних внутрішніх записів, і фактичний дефіцит клієнтів залишається невідомим. Комісія з торгівлі товарними фʼючерсами США оцінила зниклі кошти клієнтів у понад $8 млрд.

Адвокат FTX оцінив вартість конфіскованих активів лише в $170 млн, тоді як влада Багамських островів назвала цифру $3,5 млрд. За словами Дітдеріха, конфісковані активи в основному складаються з власного та неліквідного токена FTX, ціна якого дуже мінлива.

На початку листопада 2022 року на Coindesk вийшов матеріал, що показує непростий зв’язок між двома проєктами СЕО FTX Сема Бакмана-Фріда — FTX та трейдинговою компанією Alameda Research. Понад 40% із $14 млрд в Alameda Research — це криптовалюта FTT, що належить FTX.

Небезпека такої схеми в тому, що в разі потужного скидання FTT ціна криптовалюти почне різко падати, що може призвести до проблем Alameda і FTX.

Загалом FTX заборгувала майже $3,1 млрд своїм найбільшим кредиторам.

Співзасновник біржі Гері Ванг та ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали свою провину в кримінальних обвинуваченнях у краху FTX і співпрацюють зі слідчими. Засновника FTX Сема Бенкмена-Фріда був звільнено під рекордну заставу в розмірі $250 мільйонів.

Бенкмен-Фрід відмовився визнати провину за вісьмома пунктами обвинувачення. Відмова від визнання провини дасть змогу отримати більше інформації про докази проти нього і спланувати наступний крок.

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