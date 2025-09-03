Количество проверок бизнеса в августе сократилось на треть Сегодня 13:32

После введения моратория в августе количество фактических проверок бизнеса сократилось почти на треть по сравнению с июлем.

Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

В июле провели немногим более 3,6 тыс. проверок, тогда как в августе — около 2,3 тыс. проверок.

В ГНС отмечают, что мораторий не означает полного запрета проверок, а лишь ограничения. Налоговая переходит на риск-ориентированный подход: проверки проводятся только там, где существует высокая вероятность нарушений.

«Если бизнес работает честно, государство должно это уважать и не создавать излишнего давления. Проверяем только там, где наибольшие риски. Проверки остаются для компаний, работающих с подакцизными товарами», — говорится в сообщении.

Налоговая служба определила около 80 рисков, которые могут стать основанием для проверки. В ведомстве подчеркнули, что главный принцип — «нет оснований, нет проверки».

«Тот, кто работает честно, открыто, не создает высоких рисков, может не волноваться. Это и есть доверие и партнерство между государством и властью», — заявила Карнаух.

Напомним, новое украинское правительство готовится ввести мораторий на проверки бизнеса сроком пять лет. Цель инициативы — снять давление с предпринимателей. Ограничения будут распространяться на органы рыночного надзора и правоохранителей. В то же время, исключением станут предприятия, работающие с подакцизной продукцией, ведь в этой сфере есть проблемы.

В конце июня Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, чтобы уберечь предпринимателей от давления. Он подчеркнул, что государство должно наполнять бюджет не через давление, а через развитие экономики.

В июле Кабинет Министров утвердил план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны по мораторию на безосновательные проверки и вмешательство в работу предприятий. Налоговая и таможня должны ограничить проверки для предприятий с низкой степенью риска.

