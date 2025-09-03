0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество проверок бизнеса в августе сократилось на треть

12
Количество проверок бизнеса в августе сократилось на треть
Количество проверок бизнеса в августе сократилось на треть
После введения моратория в августе количество фактических проверок бизнеса сократилось почти на треть по сравнению с июлем.
Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
В июле провели немногим более 3,6 тыс. проверок, тогда как в августе — около 2,3 тыс. проверок.
В ГНС отмечают, что мораторий не означает полного запрета проверок, а лишь ограничения. Налоговая переходит на риск-ориентированный подход: проверки проводятся только там, где существует высокая вероятность нарушений.
Читайте также
«Если бизнес работает честно, государство должно это уважать и не создавать излишнего давления. Проверяем только там, где наибольшие риски. Проверки остаются для компаний, работающих с подакцизными товарами», — говорится в сообщении.
Налоговая служба определила около 80 рисков, которые могут стать основанием для проверки. В ведомстве подчеркнули, что главный принцип — «нет оснований, нет проверки».
«Тот, кто работает честно, открыто, не создает высоких рисков, может не волноваться. Это и есть доверие и партнерство между государством и властью», — заявила Карнаух.
Читайте также
Напомним, новое украинское правительство готовится ввести мораторий на проверки бизнеса сроком пять лет. Цель инициативы — снять давление с предпринимателей. Ограничения будут распространяться на органы рыночного надзора и правоохранителей. В то же время, исключением станут предприятия, работающие с подакцизной продукцией, ведь в этой сфере есть проблемы.
В конце июня Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, чтобы уберечь предпринимателей от давления. Он подчеркнул, что государство должно наполнять бюджет не через давление, а через развитие экономики.
В июле Кабинет Министров утвердил план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны по мораторию на безосновательные проверки и вмешательство в работу предприятий. Налоговая и таможня должны ограничить проверки для предприятий с низкой степенью риска.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems