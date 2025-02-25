Кого могут выслать из Германии в 2025 году: причины депортации — Finance.ua

Кого могут выслать из Германии в 2025 году: причины депортации
Для украинцев, находящихся в Германии, важно знать правила миграции во избежание потенциальных проблем, таких как депортация.
О том, в каких случаях могут выдворить из страны и как этого избежать, пишет ukrainianingermany.de.
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Основным документом, дающим право находиться в Германии, является вид на жительство Aufenthaltserlaubnis.
Если разрешение не будет предоставлено или истечет срок его действия, необходимо своевременно покинуть страну. В противном случае есть риск принудительного выдворения.
Другие причины депортации:
- нелегальное пересечение границы;
- окончание срока визы или вида на жительство;
- нарушение таможенных правил;
- использование поддельных документов;
- внесение в реестр AZR (национальный список нежелательных лиц);
- осуждение за преступления, предусматривающие лишение свободы на срок от одного года;
- участие в террористических организациях;
- содействие незаконной миграции.
Также могут быть выдворены иностранцы, пребывание которых несет угрозу безопасности Германии или ЕС.
Административные ошибки
Депортация возможна не только из-за серьезных нарушений, но и из-за формальных ошибок.
К примеру, если мигрант не предоставил компетентным органам Grenzübertrittsbescheinigung — справку о своевременном выезде из страны. Ее отсутствие может стать причиной запрета на въезд в Германию. Данные нарушителей заносятся в реестры AZR и SIS (Шенгенская информационная система), что затрудняет возможность повторного въезда в ЕС.
Украинцы, которым было отказано во временном убежище, могут обжаловать решение BAMF (Федеральная служба по миграции и беженцев) в административном суде. На время рассмотрения жалобы человек имеет право оставаться в стране.
Кто в группе риска
В 2025 году Германия продолжает упорядочивать свою миграционную политику, и некоторые группы мигрантов могут оказаться под особым вниманием. Больше всего это касается людей, которые по разным причинам оказались без разрешения на жительство.
В группе риска — лица, у которых есть судимости, особенно за серьезные правонарушения. Законодательство в Германии строго относится к подобным случаям, но учитывает обстоятельства и степень угрозы для общества.
В то же время те, кто работает без официального разрешения, могут столкнуться не только с возможными штрафами, но и с пересмотром своего миграционного статуса.
Еще одна категория — люди, которые случайно или за неимением информации нарушают правила пребывания, например, покидают Германию на длительное время без надлежащего согласования.
Отдельное внимание уделяют получателям социального пособия: если человек нечаянно допустил ошибку в документах или не знал об определенных правилах, это может иметь последствия.
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Напомним, в 2025 году в Германии по ряду причин, таких как технологический прогресс, старение населения и переход к экологически чистым источникам энергии, формируется потребность в специалистах определенных отраслей.
Специалисты в области IT. Сфера информационных технологий остается на пике популярности. Наиболее востребованы — профессионалы по разработке программного обеспечения, кибербезопасности и анализу данных Data Science. Компании инвестируют в цифровизацию и автоматизацию, создавая новые рабочие места.
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Инженеры. Инженерные специальности обычно занимают ведущие позиции. В 2025 году сохраняется высокий спрос на инженеров-механиков, специалистов по автоматизации производства и электротехников.
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