Кого могут выслать из Германии в 2025 году: причины депортации — Finance.ua

Кого могут выслать из Германии в 2025 году: причины депортации Сегодня 17:00 — Личные финансы

Кого могут выслать из Германии в 2025 году: причины депортации

Для украинцев, находящихся в Германии, важно знать правила миграции во избежание потенциальных проблем, таких как депортация.

О том, в каких случаях могут выдворить из страны и как этого избежать, пишет ukrainianingermany.de

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Основным документом, дающим право находиться в Германии, является вид на жительство Aufenthaltserlaubnis.

Если разрешение не будет предоставлено или истечет срок его действия, необходимо своевременно покинуть страну. В противном случае есть риск принудительного выдворения.

Другие причины депортации:

нелегальное пересечение границы;

окончание срока визы или вида на жительство;

нарушение таможенных правил;

использование поддельных документов;

внесение в реестр AZR (национальный список нежелательных лиц);

осуждение за преступления, предусматривающие лишение свободы на срок от одного года;

участие в террористических организациях;

содействие незаконной миграции.

Также могут быть выдворены иностранцы, пребывание которых несет угрозу безопасности Германии или ЕС.

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Административные ошибки

Депортация возможна не только из-за серьезных нарушений, но и из-за формальных ошибок.

К примеру, если мигрант не предоставил компетентным органам Grenzübertrittsbescheinigung — справку о своевременном выезде из страны. Ее отсутствие может стать причиной запрета на въезд в Германию. Данные нарушителей заносятся в реестры AZR и SIS (Шенгенская информационная система), что затрудняет возможность повторного въезда в ЕС.

Украинцы, которым было отказано во временном убежище, могут обжаловать решение BAMF (Федеральная служба по миграции и беженцев) в административном суде. На время рассмотрения жалобы человек имеет право оставаться в стране.

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Кто в группе риска

В 2025 году Германия продолжает упорядочивать свою миграционную политику, и некоторые группы мигрантов могут оказаться под особым вниманием. Больше всего это касается людей, которые по разным причинам оказались без разрешения на жительство.

В группе риска — лица, у которых есть судимости, особенно за серьезные правонарушения. Законодательство в Германии строго относится к подобным случаям, но учитывает обстоятельства и степень угрозы для общества.

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В то же время те, кто работает без официального разрешения, могут столкнуться не только с возможными штрафами, но и с пересмотром своего миграционного статуса.

Еще одна категория — люди, которые случайно или за неимением информации нарушают правила пребывания, например, покидают Германию на длительное время без надлежащего согласования.

Отдельное внимание уделяют получателям социального пособия: если человек нечаянно допустил ошибку в документах или не знал об определенных правилах, это может иметь последствия.

Напомним, в 2025 году в Германии по ряду причин, таких как технологический прогресс, старение населения и переход к экологически чистым источникам энергии, формируется потребность в специалистах определенных отраслей.

Специалисты в области IT. Сфера информационных технологий остается на пике популярности. Наиболее востребованы — профессионалы по разработке программного обеспечения, кибербезопасности и анализу данных Data Science. Компании инвестируют в цифровизацию и автоматизацию, создавая новые рабочие места.

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Медицинские работники. Спрос на медицинских работников в Германии постоянно растет из-за старения населения. Больше всего нужны врачи — терапевты, хирурги, кардиологи, медсестры и наблюдатели.

Инженеры. Инженерные специальности обычно занимают ведущие позиции. В 2025 году сохраняется высокий спрос на инженеров-механиков, специалистов по автоматизации производства и электротехников.

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