Категории разработчиков, где наименьшая и наибольшая конкуренция (инфографика) — Finance.ua

Категории разработчиков, где наименьшая и наибольшая конкуренция (инфографика) Сегодня 09:14 — Личные финансы

Категории разработчиков, где наименьшая и наибольшая конкуренция (инфографика)

C++ — наименее конкурентная из крупных категорий для разработчиков.

Об этом сообщил в Telegram сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Отмечается, что вакансии в этой категории, которые сейчас онлайн, а их около 170, в среднем имеют 3 отклика (медиана). Правда, средний уровень опыта, который нужен в этих вакансиях — 3,5 года.

Более низкая конкуренция только у более нишевых ERP и Scala (и требования по опыту там еще выше). Фронтендерам — сложнее всего, половина вакансий имеют более 81 отклика.

Но среди всех категорий наиболее конкурентные до сих пор Manual QA. Половина таких вакансий имеет по крайней мере 140 откликов.

Инфографика: Djinni

Также аналитики Djinni сравнили наймы за 2022 и 2023 год в технических категориях и пришли к выводу, что если у категории наемных кандидатов выше зарплата, то и опыт выше.

Инфографика: Djinni

Категории в верхнем левом углу — те, у которых вырос средний опыт наемных кандидатов, но зарплата снизилась. Это .NET (+1 год опыт и -$200 средней зп) и Data Analyst (плюс полгода и минус $100).

Категорий, у которых снизился средний опыт, но выросла зарплата, вообще нет. Но есть плюс в зарплатах при том же среднем опыте — это DevOps, Unity, C++ и Data Engineer.

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Высшие зарплаты также у Java, Golang и Node. js разработчиков, но и больший опыт, у Java — на 2 года (в 2022 году медианный опыт наемных кандидатов был 3 года, сейчас — 5).

Наибольшее падение в зарплате — в категории Security: средний опыт нанятых в 2023 году кандидатов 1.5 года (в 2022 году был 3), а средняя зарплата снизилась с $2500 до $1000.

Цвет на графике показывает изменение количества наймов. Зеленый — наемных кандидатов в 2023 году больше. Но таких категорий всего 3.

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Напомним, как свидетельствует исследование DOU, медианная зарплата тестировщика, в отличие от зарплаты разработчика, за последние полгода не изменилась — она составляет $2000.

Медианная зарплата разработчиков уменьшилась впервые с начала полномасштабного вторжения. Снижения коснулись специалистов всех уровней, кроме Lead+.

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