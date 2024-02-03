Категории разработчиков, где наименьшая и наибольшая конкуренция (инфографика) — Finance.ua

Категории разработчиков, где наименьшая и наибольшая конкуренция (инфографика)
C++ — наименее конкурентная из крупных категорий для разработчиков.
Об этом сообщил в Telegram сервис по анонимному поиску работы Djinni.
Отмечается, что вакансии в этой категории, которые сейчас онлайн, а их около 170, в среднем имеют 3 отклика (медиана). Правда, средний уровень опыта, который нужен в этих вакансиях — 3,5 года.
Более низкая конкуренция только у более нишевых ERP и Scala (и требования по опыту там еще выше). Фронтендерам — сложнее всего, половина вакансий имеют более 81 отклика.
Но среди всех категорий наиболее конкурентные до сих пор Manual QA. Половина таких вакансий имеет по крайней мере 140 откликов.
Также аналитики Djinni сравнили наймы за 2022 и 2023 год в технических категориях и пришли к выводу, что если у категории наемных кандидатов выше зарплата, то и опыт выше.
Категории в верхнем левом углу — те, у которых вырос средний опыт наемных кандидатов, но зарплата снизилась. Это .NET (+1 год опыт и -$200 средней зп) и Data Analyst (плюс полгода и минус $100).
Категорий, у которых снизился средний опыт, но выросла зарплата, вообще нет. Но есть плюс в зарплатах при том же среднем опыте — это DevOps, Unity, C++ и Data Engineer.
Высшие зарплаты также у Java, Golang и Node. js разработчиков, но и больший опыт, у Java — на 2 года (в 2022 году медианный опыт наемных кандидатов был 3 года, сейчас — 5).
Наибольшее падение в зарплате — в категории Security: средний опыт нанятых в 2023 году кандидатов 1.5 года (в 2022 году был 3), а средняя зарплата снизилась с $2500 до $1000.
Цвет на графике показывает изменение количества наймов. Зеленый — наемных кандидатов в 2023 году больше. Но таких категорий всего 3.
Напомним, как свидетельствует исследование DOU, медианная зарплата тестировщика, в отличие от зарплаты разработчика, за последние полгода не изменилась — она составляет $2000.
Медианная зарплата разработчиков уменьшилась впервые с начала полномасштабного вторжения. Снижения коснулись специалистов всех уровней, кроме Lead+.
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