Какую часть дохода тратят европейцы на жилье — Finance.ua

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Какую часть дохода тратят европейцы на жилье

Мир
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Какую часть дохода тратят европейцы на жилье
Какую часть дохода тратят европейцы на жилье
Европейцы тратят в среднем 20% своего имеющегося дохода на жилье, включая оплату коммунальных услуг. Однако этот показатель отличается в зависимости от страны.
Об этом пишет Euronews Business.

Сколько тратят на жилье в Европе

По данным Евростата, в 2023 году в среднем 19,7% имеющегося дохода в ЕС уходило на оплату жилья и коммунальных услуг.
Меньше всего тратили жители Кипра (11,6%), а больше всего — Греции (35,2%).
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Греция значительно опережает другие страны по доле расходов на жилье. Это связано с экономическим кризисом 2009−2014 годов, в ходе которого доходы греков сократились на 40%.
На рост расходов на жилье повлияли инфляция, уменьшившая покупательскую способность населения, спрос из-за рубежа, обусловленный низкими ценами на недвижимость после кризиса, развитие арендной экономики (Airbnb и т. п.) и программа «золотых виз», а также недостаточное количество нового жилья из-за спада строительства.
В страны с высокими затратами также вошли:
  • Греция — 35,2%;
  • Дания — 25,9%;
  • Германия — 25,2%;
  • Норвегия — 25%;
  • Швейцария — 25,2%.
Какую часть дохода тратят европейцы на жилье
Среди крупнейших экономик ЕС лидером по расходам на жилье стала Германия (25,2%), в то время как во Франции этот показатель составлял 17,9%, в Испании — 17,2%, а в Италии — 14,5%.
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В скандинавских странах расходы на жилье также были высокими: в Дании, Норвегии и Швеции этот показатель превысил 23,9%.

Более бедные домохозяйства тратят на жилье почти половину дохода

Для семей с доходом ниже 60% национального медианного уровня (группа риска бедности) расходы на жилье составляли 38,2% имеющегося дохода в среднем по ЕС.
По этому показателю соотношение колебалось от 19,2% на Кипре до 62,4% в Греции.
Это означает, что в Греции люди, которым грозит бедность (2,7 миллиона, или 26,4% населения), должны тратить почти две трети своего дохода на жилье.
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Люди, которым грозит бедность, также тратили более 45% своего дохода на жилье в Дании (57%), Норвегии (48,5%), Швеции (48,1%), Чехии (46,1%), Германии (45,8%), Нидерландах (45,4%) и Швейцарии.
Для тех, чей доход превышает 60% от медианного, расходы на жилье составляли 16,2%.

Рост расходов на жилье

С 2020 по 2023 год доля расходов на жилье выросла в большинстве стран ЕС. В среднем по Евросоюзу этот показатель увеличился на 1,2 процентных пункта.
Наибольший рост зафиксировали в:
  • Венгрии (+5,7 п.п.);
  • Норвегии (+5 п.п.);
  • Эстонии (+4 п.п.);
  • Люксембурге (+3,8 п.п.);
  • Германии (+3,7 п.п.);
  • Турции и Мальте (+3 п.п.)
Болгария же сообщила о наибольшем падении — на 2 п.п.
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Напомним, Киев оказался на 125 месте среди 141 европейского города по уровню стоимости жизни. Остальные города, где жить дешевле, расположены только в Украине и россии.
По данным сайта Numbeo, средняя зарплата в Киеве составляет 23 300 гривен после налогообложения.
А расходы на одного человека составляют 21 тысячу гривен без аренды. Аренда однокомнатной квартиры обойдется еще в 14 тысяч.
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По материалам:
Finance.ua
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