Каковы тенденции путешествий и отдыха летом 2026 года
В настоящее время путешественники во время путешествий и отдыха стремятся к более глубокому и содержательному взаимодействию с местными культурами, даже несмотря на то, что солнце и море остаются ключевыми приоритетами при выборе места назначения.
Об этом говорится в отчете MGallery Trends 2026: The Mediterranean Briefing.
«Средиземноморье переживает переломный момент», — сказала Дженни Саутен, основатель и генеральный директор Globetrender. «Спрос достигает рекордных уровней, но в то же время путешественники становятся все более избирательными по поводу того, как они его воспринимают».
Какие преимущества
Как пишут эксперты, растет интерес к местам, которые излучают спокойствие, имеют более локальный характер и меньше влияние массового туризма, что заставляет этот сектор переосмыслить, как он добавляет ценности в таком консолидированном регионе.
Классический отдых на солнце и пляже годами теряет свою привлекательность, поскольку люди стремятся вернуться не только с загаром и несколькими хорошими фотографиями для Instagram.
Тенденции
Если раньше путешественники бронировали билеты почти исключительно из-за близости к пляжу и средней температуры, то теперь они стремятся познакомиться с местной культурой, или из-за изополифонии, разновидности народного пения в Албании, или исследуя традиции кораблестроения Самоса в Греции.
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Как отмечается в отчете, Средиземноморский регион охватывает 22 государства и прибрежные территории, и хотя море их соединяет, они не все одинаковы, и к 2026 году «путешественники будут активно искать эти отличия».
Что такое «голубой разум»
Морской биолог Уоллес Дж. Николс популяризировал термин «голубой ум» для описания состояния легкой медитации, в которое люди попадают, находясь вблизи воды, и нет лучшего места, чтобы погрузиться в него, чем спокойное Средиземное море, идеальное для плавания.
Globetrender считает, что туристы уже включают «голубой разум» в свои маршруты через частную аренду лодок и гостиницы, которые ставят воду в центр своего дизайна.
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Причиной такой тенденции роста является рост уровня стресса и рост выгорания.
Многие люди возвращаются в ту же страну, тот же город или даже ту же гостиницу год за годом. В таких случаях уже знают, чего ожидать от поездки, от погоды и времени поездки до темпа повседневной жизни.
По данным Globetrender, такое поведение становится «более утонченным», поскольку путешественники строят «глубокие отношения» с местом.
В отчете это явление определяется как «эффект возвращения» и отмечается, что возвращающиеся к тому же месту назначения начинают искать места, которые часто посещает местное население, пляжи вне основных туристических маршрутов и в целом менее посещаемые места.
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«Средиземноморье давно поощряет повторные посещения, но теперь эта знакомость вызывает скорее любопытство, чем самодовольство», — отмечает Globetrender.
Ранее Finance.ua писал, что лето обычно остается сезоном отпусков и путешествий. Многие украинцы уже планируют отдых у моря и ищут направления, сочетающие комфортные условия, интересные локации и доступные цены.
В то же время, несмотря на войну, Одесса остается главным морским направлением внутреннего туризма в Украине. В то же время, отдых на побережье Черного моря объединяет традиционные летние расходы с необходимостью учитывать риски безопасности, состояние экологии и рост стоимости жилья и услуг.
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