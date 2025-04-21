Какое жилье покупают украинцы в Польше: средняя стоимость одного квадратного метра на первичке — Finance.ua
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Какое жилье покупают украинцы в Польше: средняя стоимость одного квадратного метра на первичке

Недвижимость
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Какое жилье покупают украинцы в Польше: средняя стоимость одного квадратного метра на первичке
Какое жилье покупают украинцы в Польше: средняя стоимость одного квадратного метра на первичке
Как сообщает Министерство внутренних дел Польши, за 2024 год иностранцы приобрели в Польше 17 330 квартир общей площадью более 1 миллиона квадратных метров, что на 20% больше, чем в 2023 году. Об этом пишет Inpoland.
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Самыми активными покупателями стали украинцы, белорусы и немцы.
Наибольшее количество сделок заключили именно граждане Украины, которые приобрели 9162 квартиры — это более половины всех объектов, проданных иностранцам.
По сравнению с предыдущими годами спрос со стороны украинцев продолжает расти: стабильное присутствие в стране, статус временной защиты и планы на долгосрочное проживание мотивируют многих поселиться в собственном жилье.
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За украинцами идут белорусы и немцы, однако объемы их инвестиций значительно меньше. Граждане Германии в большинстве своем покупают недвижимость в приграничных регионах или в крупных городах для инвестиций или как второе жилье.

Стоимость

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в Польше составляет примерно 12 000−14 000 злотых (около 2 700−3 200 евро).
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Города

Самыми дорогими остаются крупные города — Варшава, Краков, Вроцлав, где цены могут достигать 15 000−18 000 злотых за м2.
В меньших городах или на периферии средняя цена ниже — от 8 000 до 10 000 злотых за м².
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Стоимость квартиры

Таким образом, типичная двухкомнатная квартира площадью 50−60 м² может стоить от 500 000 до 900 000 злотых (около 110 тыс. -200 тыс. евро) в зависимости от города и района.

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Ранее писали, что, согласно данным Национального банка Польши, в четвертом квартале 2024 года средняя цена квартиры на вторичном рынке в Варшаве упала более чем на 6% по сравнению с третьим кварталом. В крупнейших польских городах, таких как Гданьск, Гдыня, Краков, Лодзь, Познань, Вроцлав рост цен был минимальным и составил 0,2%.
Напомним, что в 4 квартале 2024 года аренда малых и средних квартир в Польше подорожала в среднем на 3,4−3,8%, а больших — на целых 6,4%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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