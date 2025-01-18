Какие земли Германии принимают украинцев в 2025 году — Finance.ua

Какие земли Германии принимают украинцев в 2025 году Сегодня 15:48 — Личные финансы

Какие земли Германии принимают украинцев в 2025 году

В Германии продлили временную защиту для беженцев из Украины. Теперь она действует до 4 марта 2026 года в соответствии с решением Совета Европейского Союза.

Итак, в 2025 году Германия продолжает принимать украинских беженцев, которые ищут защиты из-за войны. Каждая федеральная земля имеет свои особенности в организации приема, поэтому важно заранее узнать нюансы размещения. Об этом пишет ukrainianingermany.de

Важные рекомендации для украинцев-беженцев:

Заранее уточняйте места — из-за высокой нагрузки лагеря могут быть переполнены. Размещение с животными — если вы путешествуете с любимцем, уточните условия размещения. Оформление статуса — для легального пребывания необходимо получить временную защиту. Это также открывает доступ к социальной и медицинской помощи.

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Ситуация с жильем в Германии остается напряженной. Часто беженцев размещают во временных помещениях — спортивных залах, контейнерах или общежитиях. Условия минимальные, а лагеря расположены вдали от крупных городов, что может затруднять доступ к инфраструктуре.

На что украинцам следует обратить внимание:

домашние животные — во многих лагерях запрещено пребывание с домашними питомцами или это разрешено только для небольших животных;

— во многих лагерях запрещено пребывание с домашними питомцами или это разрешено только для небольших животных; время регистрации — лагеря работают круглосуточно, но из-за большого потока людей регистрация может затянуться.

Адреса лагерей для беженцев из Украины в Германии

Лагеря для беженцев из Украины в Баден-Вюртемберге

Karlsruhe

Адрес: Durlacher Allee 100, 76 137 Karlsruhe.

Особенности: принимают лиц, прибывающих на собственном авто. Запрещено размещение с крупными животными.

Ellwangen

Адрес: Georg-Elser-Str. 2, 73 479 Ellwangen.

Часто перенаправляет беженцев в другие федеральные земли.

Freiburg

Адрес: Müllheimer Str. 7, 79 115 Freiburg.

Особенности: не принимают лиц с серьезными медицинскими потребностями.

Лагеря для беженцев из Украины в Баварии

München

Адрес: Dachauer Str. 122a, 80 637 München.

Трудности с размещением домашних животных. Во многих случаях их требуют отдать в приют.

Regensburg

Адрес: Zeißstraße 1, 93 053 Regensburg.

Разделяют переселенцев преимущественно в сельской местности.

Bamberg

Адрес: Erlenweg 4, 96 050 Bamberg.

Размещение с животными не допускается.

Лагерь для беженцев из Украины в Берлине

Tegel (старый аэропорт):

Логистика хорошо организована для прибывающих на авто или общественным транспортом. Информацию о маршрутах в лагерь можно найти на сервисных порталах.

Лагеря для беженцев из Украины в Гессене

Gießen

Адрес: Rödgener Straße 59−61, 35 394 Gießen.

Преимущественно переселяют в Баварию. Оптимальное время прибытия — до 20:00 по будням.

Лагеря для беженцев из Украины в Северном Рейн-Вестфалии

Bochum

Адрес: Gersteinring 50, 44 791 Bochum.

Единственный пункт приёма в этом регионе.

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Лагеря для беженцев из Украины в Шлезвиг-Гольштейне

Neumünster

Адрес: Haart 148, 2359 Neumünster.

Часто перенаправляются в другие пункты.

Boostedt

Адрес: Von-dem-Borne-Straße, 24 598 Boostedt.

Принимают с домашними животными, но могут возникнуть трудности из-за дальнейшего распределения.

Справка Finance.ua:

В Германии меняют условия выплат соцпособия безработным. Правительство Германии согласовало законопроект, которым вводится более жесткие требования для получателей социального пособия, известного как Bürgergeld («деньги для граждан»). Изменения рассмотрит немецкий парламент (Бундестаг). Если он утвердит новые правила, они вступят в силу в конце года.

Мы рассказывали, какие санкции могут налагаться на украинцев, не соблюдающих правила получения этих выплат.

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