Какие запреты действуют на европейских пляжах — Finance.ua

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Какие запреты действуют на европейских пляжах

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Какие запреты действуют на европейских пляжах
Какие запреты действуют на европейских пляжах
Европейские пляжи — среди самых изысканных мест отдыха. Каждый год миллионы отдыхающих выбирают эти места, чтобы посетить, насладиться и оставить воспоминания. Однако в прошлом году на многих популярных пляжах Европы произошли некоторые изменения.
Об этом напоминает Schengen.News.
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Испания

Согласно Европейскому индексу летнего туризма, Испания имеет самый высокий балл как лучшее летнее место на континенте. Не удивительно, что страна привлекает миллионы туристов, особенно благодаря пляжам с голубым флагом.
Однако на пляжах по всей Испании введены ограничения, которые могут касаться одежды, ухода за берегами и поведения туристов в целом.
В Барселоне, Малаге и Пальма-де-Майорке запрещают купальную одежду за пределами пляжей и бассейнов, подобно Сорренто в Италии.

Нет мест на пляже

Недавно местные советы Испании решили, что туристы, бронирующие места на пляже, подстелив там полотенце, рискуют получить штраф. Эта мера была введена в некоторых муниципалитетах Аликанте, включая здесь город Бенидорм, который популярен своей ночной жизнью.
За это может грозить штраф в размере 250 евро.
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Курение на пляже запрещено

Барселона ввела новый запрет — курение на пляже. Штраф — 30 евро.

Дресс-код

Недавно 11 ресторанов Барселоны ввели новый дресс-код для посетителей пляжа. Не допускаются топы без бретелей, аксессуары, купленные у уличных торговцев, и любая одежда с логотипами алкогольных брендов.

«Сходить» в море

Галисия, автономный муниципалитет в Испании, решил штрафовать тех, кто мочится или занимается физиологическими потребностями на море. Галисийский город Виго будет штрафовать тех, кто нарушит правила, на общую сумму 750 евро.
Существуют эпидемиологические данные о том, что эта ситуация может повлечь за собой желудочно-кишечные симптомы из-за употребления воды, а также другие типы заболеваний, такие как острые респираторные инфекции и инфекции ушей, глаз, носовых ходов и кожи.

Запрещено спать или купаться на пляже после полуночи

В Бенидорме также запретили купаться и спать на пляже с полуночи до 7 утра. Туристов могут оштрафовать на сумму до 1200 евро, если признают, что они не соблюдают правила.
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Италия

Второе место по популярности для летнего туризма в 2024 году. В Италии есть сотни пляжей для туристов, поэтому миллионы туристов продолжают посещать эту страну.

Купальная одежда вне пляжей и бассейнов

Сорренто, популярный город на побережье Амальфи, не разрешает туристам носить купальную одежду за пределами пляжей и бассейнов. Нарушающие закон могут быть оштрафованы на 500 евро.

Запрещено ступать на пляж Spaggia Rosa

В Италии туристам запрещено заходить на пляж Spiaggia Rosa, розовый пляж, являющийся одним из самых уникальных в мире. На нарушителей могут наложить штраф до 3500 евро.
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Селфи в популярных местах

Туристов в Портофино могут оштрафовать на сумму до 275 евро за позирование для селфи, особенно в популярных местах. Эта мера была введена из-за загруженных мест в итальянском городе, которые затрудняют передвижение Портофино как для местных жителей, так и для туристов.

Громкоговорители

Начиная с июня, экскурсоводам в Венеции не разрешат сопровождать своих туристов с помощью громкоговорителя. Кроме того, правительство Италии ограничило количество туристов на группу до 25 человек, поскольку цель — уменьшить «путаницу и беспорядки».
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Португалия

Эта страна популярна благодаря многим своим пляжам. Вообще Португалия — спокойная страна, но есть правила, которые следует соблюдать пляжникам.

Без громкой музыки на пляжах

Отдыхающих в Португалии могут оштрафовать на сумму до 36 евро на громкую музыку на пляже. Это включает в себя использование портативных колонок.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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