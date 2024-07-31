Испания оштрафовала Booking на рекордные около $500 миллионов — Finance.ua

Испания оштрафовала Booking на рекордные около $500 миллионов Сегодня 13:24

Испания оштрафовала Booking на рекордные около $500 миллионов

Антимонопольный орган Испании оштрафовал группу онлайн-бронирования Booking.com на 413,2 миллионов евро (448 миллионов долларов). Причина — злоупотребление доминирующим положением на рынке страны за последние пять лет, пишет Reuters

Регулятор CNMC заявил во вторник, 30 июля, что налагает два штрафа в размере 206,6 миллиона евро каждый на подразделение Booking Holdings (BKNG.O), зарегистрированное на бирже Нью-Йорка. С 2019 года сервис использовал свою долю рынка в 70−90%, чтобы навязывать несправедливые условия для гостиниц и ограничивать конкуренцию со стороны других провайдеров.

В компании заявили, что намерены обжаловать штрафы, поскольку категорически не согласны с «результатами расследования CNMC». Booking Holdings считает, что этот вопрос следует обсуждать по закону Европейского Союза о цифровых рынках. По словам CNMC, группа может оспорить штрафы в высоком суде Испании.

Производство было начато на основе двух жалоб, поданных Испанской ассоциацией менеджеров гостиниц (AEDH) и Мадридской ассоциацией гостиничного бизнеса в 2021 году. CNMC заявил, что сайт бронирования запрещает гостиницам предлагать более низкие цены на своих сайтах, чем на Booking.com, и в одностороннем порядке накладывает скидки на номера без консультации с гостиницами. По словам CNMC, сервис также заставляет испанские гостиницы подавать в суд в Нидерландах в случае конфликта.

По данным Euractiv, это рекордный штраф в размере 413 миллионов евро.

УНІАН По материалам:

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