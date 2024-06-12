Италия предоставит Украине €140 миллионов для восстановления инфраструктуры — Finance.ua
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Италия предоставит Украине €140 миллионов для восстановления инфраструктуры

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Италия предоставит Украине €140 миллионов для восстановления инфраструктуры
Италия предоставит Украине €140 миллионов для восстановления инфраструктуры
Правительство Италии готовит пакет экономической помощи для восстановления инфраструктуры на сумму 140 миллионов евро.
Об этом заявил вице-премьер-министр — министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.
«Правительство Италии приняло решение предоставить (Украине. — Ред.) новый пакет, 140 миллионов евро, на восстановление инфраструктуры — железной дороги, сельского хозяйства, сферы здравоохранения, разминирование и прочее», — сказал Таяни.
Он добавил, что на конференции в Берлине планируется подписать меморандумы между украинской и итальянской сторонами относительно упомянутых сфер и отметил, что правительство Италии поощряет итальянские компании присоединяться к восстановлению Украины.
«Наши компании готовы инвестировать в Украину, и здесь (на конференции. — Ред.) большая делегация итальянского бизнеса… Мы готовы быть равноправным партнером Украины и стремимся, чтобы Украина стала равноправным партнером Европейского Союза и частью внутреннего рынка ЕС», — отметил топдипломат.
Отдельно Таяни отметил участие Италии в восстановлении культурных объектов в Украине.
По материалам:
Укрінформ
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