Италия заплатит 30 тыс. евро тем, кто переедет жить в живописные села Тосканы — Finance.ua

Италия заплатит 30 тыс. евро тем, кто переедет жить в живописные села Тосканы Сегодня 18:39 — Мир

Италия заплатит 30 тыс. евро тем, кто переедет жить в живописные села Тосканы

Представьте, что вы каждое утро просыпаетесь с видом на итальянскую романтическую деревню, известную своим сухим красным вином, средневековой архитектурой и оливковыми рощами. А теперь представьте себе, что вам за это платят.

фонд в размере 2,8 миллиона евро, или около 3 миллионов долларов, чтобы поощрить людей переезжать в сельскую местность. Об этом пишет Тосканские власти в июне запустили программу Residency in the Mountains, создав, или около 3 миллионов долларов,Об этом пишет Business Insider.

Детали программы

Эта программа является частью усилий по стабилизации населения страны, которое продолжает сокращаться. Согласно программе, людям будут выплачивать гранты в размере от 10 000 до 30 000 евро за то, чтобы они переехали в Тоскану и обустроили там дом.

«Цель вмешательства состоит в том, чтобы способствовать и поощрять повторное заселение и социально-экономическое возрождение горных территорий, действуя в противовес маргинализации этих территорий», — говорится на сайте программы.

Гранты будут покрывать 50% затрат на ремонт дома в одном из 76 городов Тосканы с населением менее 5000 жителей, в том числе Сан-Кашано-дей-Баньи, известное своими термальными бассейнами; Капрезе Микеланджело, место рождения художника эпохи Возрождения, известного росписью потолка Сикстинской капеллы; и остров Капрайя-Изола.

Кто может принять участие в программе

Программа открыта для итальянцев, жителей Европейского Союза и граждан, не входящих в ЕС, при условии, что у них есть разрешение на долгосрочное проживание не менее 10 лет.

не менее 10 лет. Кандидаты, отвечающие требованиям, должны взять на себя обязательство сделать недвижимость в Тоскане своим основным домом.

Прием заявок на участие в программе завершается 27 июля.



Италия годами экспериментировала с разными планами привлечения новых жителей в свои сельские регионы. Исследование 2016 года, опубликованное Министерством окружающей среды Италии, показало, что страна столкнулась со столь значительным демографическим кризисом, что почти 2500 городов оказались на грани краха и не выжили бы более 25 лет.

В прошлом году CNN сообщал, что в стране насчитывается более 6000 сел-призраков, брошенных из-за миграции и стихийных бедствий.

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