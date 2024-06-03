Испания оштрафовала четыре популярных лоукостера из-за доплат за ручную кладь и места — Finance.ua
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Испания оштрафовала четыре популярных лоукостера из-за доплат за ручную кладь и места

Фондовый рынок
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Испания оштрафовала четыре популярных лоукостера из-за доплат за ручную кладь и места
Испания оштрафовала четыре популярных лоукостера из-за доплат за ручную кладь и места
Испания оштрафовала четыре авиакомпании-лоукостеры — easyJet, Ryanair, Vueling и Volotea — на общую сумму 150 млн евро за навязывание платных услуг.
Об этом пишет The Guardian.
Министерство социальных прав и по делам потребителей начало расследование летом прошлого года. По мнению министерства, авиакомпании не имеют права брать с пассажиров обязательную доплату за такие услуги, как перевозка ручной клади или возможность сидеть рядом.
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Кроме того, лоукостеры были обвинены в отсутствии прозрачности относительно окончательной стоимости услуг при бронировании через Интернет, а также за невозможность оплатить дополнительные услуги в аэропорту наличными.
Согласно решению суда, теперь этим четырем авиакомпаниям в будущем будет запрещено взимать с пассажиров плату за провоз ручной клади.
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Испанское новостное издание Cadena SER сообщило, что авиакомпании также будут наказаны за взимание с пассажиров дополнительной платы за резервирование соседних мест для детей и пассажиров, зависящих от других людей, например инвалидов.
Cadena SER также сообщила, что министерство осудило авиакомпанию Ryanair за то, что она взимает с пассажиров 20 евро за распечатку бумажных билетов, назвав это несоответствующей платой.
По материалам:
УНІАН
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