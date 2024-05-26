В лоукостере Ryanair заявили, что цены на билеты летом будут ниже, чем ожидалось — Finance.ua
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В лоукостере Ryanair заявили, что цены на билеты летом будут ниже, чем ожидалось

Фондовый рынок
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В лоукостере Ryanair заявили, что цены на билеты летом будут ниже, чем ожидалось
В лоукостере Ryanair заявили, что цены на билеты летом будут ниже, чем ожидалось
Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири заявил, что стоимость полетов на крыльях его авиакомпании в пик летнего сезона будет ниже, чем ожидалось.
Об этом пишет Financial Times.
Как отмечает О’Лири, спрос на полеты этим летом оказался «положительным», а «недавние цены оказались более мягкими, чем мы ожидали».
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Если раньше он прогнозировал, что в пик отпусков тарифы вырастут в среднем на 10%, то теперь ожидает, что они останутся на том же уровне или немного превысят цены прошлого лета.
Как отмечает издание, прогноз появился после того, как Ryanair сообщила о 34-процентном скачке прибыли после уплаты налогов — до 1,9 млрд евро за 12 месяцев с марта 2023 по март 2024 года.
Авиакомпания не дала прогнозов на текущий финансовый год, но ожидает, что количество пассажиров увеличится на 8% и составит от 198 до 200 миллионов.
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«Финансовый год во многом будет зависеть от предотвращения неблагоприятных событий в 2025 финансовом году, таких как войны в Украине и на Ближнем Востоке, большие сбои в управлении воздушным движением или последующие задержки поставок Boeing», — заявил О’Лири.
Издание напоминает, что амбициозные планы по расширению Ryanair были подорваны задержками поставок новых самолетов из-за проблем на стороне производителя.
Авиакомпания заявила, что до конца июля у нее ожидается нехватка 23 самолетов Boeing 737 Max, и предупредила, что «сохраняется риск дальнейшего сокращения поставок Boeing».
Напомним, ирландский лоукостер Ryanair в мае запускает новые недорогие рейсы из популярных городов Европы.
Доступные рейсы:
  • Будапешт — Ливерпуль с 28 октября. Рейс будет проходить 2 раза в неделю;
  • Барселона — Копенгаген с 29 октября — 4 раза в неделю;
  • Бирмингем — Пловдив со 2 ноября — 1 раз в неделю;
  • Мемминген — Манчестер со 2 ноября — 1 раз в неделю;
  • Белфаст — Каунас с 27 октября 2024 года — 2 раза в неделю;
  • Франкфурт Хан — София с 27 октября — 3 раза в неделю;
  • Париж Бове — Рованиеми с 28 октября — 2 раза в неделю;
  • Бирмингем — Лодзь с 28 октября — 2 раза в неделю.

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По материалам:
УНІАН
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