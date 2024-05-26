В лоукостере Ryanair заявили, что цены на билеты летом будут ниже, чем ожидалось — Finance.ua

В лоукостере Ryanair заявили, что цены на билеты летом будут ниже, чем ожидалось Сегодня 17:09 — Фондовый рынок

В лоукостере Ryanair заявили, что цены на билеты летом будут ниже, чем ожидалось

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири заявил, что стоимость полетов на крыльях его авиакомпании в пик летнего сезона будет ниже, чем ожидалось.

Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает О’Лири, спрос на полеты этим летом оказался «положительным», а «недавние цены оказались более мягкими, чем мы ожидали».

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Если раньше он прогнозировал, что в пик отпусков тарифы вырастут в среднем на 10%, то теперь ожидает, что они останутся на том же уровне или немного превысят цены прошлого лета.

Как отмечает издание, прогноз появился после того, как Ryanair сообщила о 34-процентном скачке прибыли после уплаты налогов — до 1,9 млрд евро за 12 месяцев с марта 2023 по март 2024 года.

Авиакомпания не дала прогнозов на текущий финансовый год, но ожидает, что количество пассажиров увеличится на 8% и составит от 198 до 200 миллионов.

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«Финансовый год во многом будет зависеть от предотвращения неблагоприятных событий в 2025 финансовом году, таких как войны в Украине и на Ближнем Востоке, большие сбои в управлении воздушным движением или последующие задержки поставок Boeing», — заявил О’Лири.

Издание напоминает, что амбициозные планы по расширению Ryanair были подорваны задержками поставок новых самолетов из-за проблем на стороне производителя.

Авиакомпания заявила, что до конца июля у нее ожидается нехватка 23 самолетов Boeing 737 Max, и предупредила, что «сохраняется риск дальнейшего сокращения поставок Boeing».

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair в мае запускает новые недорогие рейсы из популярных городов Европы.

Доступные рейсы:

Будапешт — Ливерпуль с 28 октября. Рейс будет проходить 2 раза в неделю;

Барселона — Копенгаген с 29 октября — 4 раза в неделю;

Бирмингем — Пловдив со 2 ноября — 1 раз в неделю;

Мемминген — Манчестер со 2 ноября — 1 раз в неделю;

Белфаст — Каунас с 27 октября 2024 года — 2 раза в неделю;

Франкфурт Хан — София с 27 октября — 3 раза в неделю;

Париж Бове — Рованиеми с 28 октября — 2 раза в неделю;

Бирмингем — Лодзь с 28 октября — 2 раза в неделю.

УНІАН По материалам:

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