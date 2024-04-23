Тысячи авиарейсов европейских компаний пострадали от помех GPS со стороны россии — Finance.ua

Тысячи авиарейсов европейских компаний пострадали от помех GPS со стороны россии Сегодня 13:28

Тысячи авиарейсов европейских компаний пострадали от помех GPS со стороны россии

Тысячи рейсов авиакомпаний в страны Балтии из Великобритании пострадали из-за препятствий спутниковой навигации со стороны россии.

Об этом сообщает The Telegraph

Затронутые рейсы за восемь месяцев до конца марта включали 2309 рейсов Ryanair, 1368 рейсов Wizz Air, 82 рейса British Airways и четыре рейса easyJet.

Гражданские пассажирские рейсы пострадали из-за трансляции поддельных сигналов, который сбивают с толку навигационные компьютеры авиалайнеров.

Глушители GPS отправляют ложные данные, нарушающие важнейший сигнал спутниковой навигации, на который полагаются системы авиалайнера. Это вызывает ложные предупреждения в кабине экипажа, что отвлекает пилотов и потенциально угрожает жизни пассажиров.

Ошибочные передачи могут включать ложную информацию о высоте и местонахождении, вызывающую предупреждение, призванные предотвратить столкновение авиалайнеров с горами или снижение ниже безопасной высоты в холмистых или городских районах.

Препятствия со стороны россии

российский эксклав Калининград, расположенный на берегу Балтийского моря, хорошо известен среди экипажей авиалайнеров как горячая точка помех.

В марте самолет ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны Грант Шаппс, был атакован во время полета недалеко от Калининграда. Как известно, его GPS-сигналы создавали помехи примерно на 30 минут, когда самолет направлялся обратно в Великобританию из Польши.

На Даунинг-стрит подтвердили, что в самолете «были помехи GPS», но заявили, что это «не угрожает безопасности самолета».

Руководители авиации уже много лет озабочены препятствиями GPS, поскольку потенциальные риски выросли после вторжения россии в Украину в 2022 году.

Люк Титгат, глава Европейского агентства по авиационной безопасности, заявил в январе: «Мы наблюдаем резкий рост числа атак на эти системы, что представляет угрозу безопасности».

Ранее в этом году пилот, работающий в ведущей коммерческой авиакомпании, сказал: «Каждый рейс, который я выполняю через северную Турцию и в Ирак — в основном вдоль границ россии и Ирана — теперь сопровождается помехами GPS. Авиационные системы предупреждают нас, когда что-то не работает. Мы часто получаем многочисленные оповещения в течение нескольких часов.

Пилоты могут переключаться на резервные системы, включая использование наземных радиомаяков, на которые не действуют глушители GPS, поскольку они работают на различных радиочастотах.

Гленн Брэдли, представитель Управления гражданской авиации, заявил, что полет остается одним из самых безопасных видов путешествий, добавив: «Существует несколько протоколов безопасности для защиты навигационных систем на коммерческих самолетах. Подавление GPS не влияет непосредственно на навигацию самолета».

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