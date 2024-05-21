Авиакомпания Ryanair зафиксировала рекордную годовую прибыль — Finance.ua

Авиакомпания Ryanair зафиксировала рекордную годовую прибыль Сегодня 22:29 — Мир

Авиакомпания Ryanair зафиксировала рекордную годовую прибыль

Бюджетный авиаперевозчик Ryanair сообщил о своей самой лучшей годовой прибыли, поскольку рост пассажиропотока и доходов компенсировал резкое увеличение операционных расходов.

Об этом сообщает CNBC

Компания, базирующаяся в Дублине, сообщила, что прибыль после налогообложения за весь год до марта 2024 года подскочила на 34% до 1,92 миллиарда евро (2,09 миллиарда долларов США), тогда как доход вырос на 25% в годовом исчислении до 13,44 миллиарда евро.

Авиакомпания обслужила 184 миллиона пассажиров, что на 23% больше, чем до пандемии Covid. Увеличение количества перевозок и повышение тарифов помогло Ryanair преодолеть резкий рост расходов: операционные расходы выросли на 24% в годовом исчислении, а расходы на авиационное топливо взлетели на 32%.

Читайте также Авиакомпания Ryanair запускает новые бюджетные рейсы из популярных городов Европы: куда можно улететь

Ryanair также объявил о программе выкупа акций на сумму 700 миллионов евро, которая, по словам финансового директора Нила Сорахана, отражает «очень сильный» баланс.

«Наши приоритеты были очень важны: возобновить оплату труда наших сотрудников после Covid, обеспечить повышение заработной платы, погасить долг», — сказал Сорахан в интервью программе «Squawk Box Europe» на CNBC.

«Мы погашали облигации, на конец прошлого года у нас было 1,4 миллиарда наличных брутто на конец прошлого года, и именно поэтому совет директоров теперь уверен, что в дополнение к обычной дивидендной программе мы сможем вернуть 700 миллионов акционерам».

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.