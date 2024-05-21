Авиакомпания Ryanair зафиксировала рекордную годовую прибыль — Finance.ua

Авиакомпания Ryanair зафиксировала рекордную годовую прибыль
Бюджетный авиаперевозчик Ryanair сообщил о своей самой лучшей годовой прибыли, поскольку рост пассажиропотока и доходов компенсировал резкое увеличение операционных расходов.
Об этом сообщает CNBC
Компания, базирующаяся в Дублине, сообщила, что прибыль после налогообложения за весь год до марта 2024 года подскочила на 34% до 1,92 миллиарда евро (2,09 миллиарда долларов США), тогда как доход вырос на 25% в годовом исчислении до 13,44 миллиарда евро.
Авиакомпания обслужила 184 миллиона пассажиров, что на 23% больше, чем до пандемии Covid. Увеличение количества перевозок и повышение тарифов помогло Ryanair преодолеть резкий рост расходов: операционные расходы выросли на 24% в годовом исчислении, а расходы на авиационное топливо взлетели на 32%.
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Ryanair также объявил о программе выкупа акций на сумму 700 миллионов евро, которая, по словам финансового директора Нила Сорахана, отражает «очень сильный» баланс.
«Наши приоритеты были очень важны: возобновить оплату труда наших сотрудников после Covid, обеспечить повышение заработной платы, погасить долг», — сказал Сорахан в интервью программе «Squawk Box Europe» на CNBC.
«Мы погашали облигации, на конец прошлого года у нас было 1,4 миллиарда наличных брутто на конец прошлого года, и именно поэтому совет директоров теперь уверен, что в дополнение к обычной дивидендной программе мы сможем вернуть 700 миллионов акционерам».
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