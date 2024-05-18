Авиакомпания Ryanair запускает новые бюджетные рейсы из популярных городов Европы: куда можно улететь — Finance.ua

Авиакомпания Ryanair запускает новые бюджетные рейсы из популярных городов Европы: куда можно улететь Сегодня 18:07 — Фондовый рынок

Авиакомпания Ryanair запускает новые бюджетные рейсы из популярных городов Европы: куда можно улететь, Фото: Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair в мае запускает новые недорогие рейсы из популярных городов Европы.

Об этом пишет Lowcostavia.

Воспользоваться ими можно будет уже с осени этого года. Очевидно, что их сознательно решили запустить уже после завершения морского сезона.

Куда можно будет полететь

Будапешт — Ливерпуль с 28 октября. Рейс будет проходить 2 раза в неделю;

Барселона — Копенгаген с 29 октября — 4 раза в неделю;

Бирмингем — Пловдив со 2 ноября — 1 раз в неделю;

Мемминген — Манчестер со 2 ноября — 1 раз в неделю;

Белфаст — Каунас с 27 октября 2024 — 2 раза в неделю;

Франкфурт Хан — София с 27 октября — 3 раза в неделю;

Париж Бове — Рованиеми с 28 октября — 2 раза в неделю;

Бирмингем — Лодзь с 28 октября — 2 раза в неделю.

Пока неизвестно, когда начнется бронирование билетов. Однако отмечают, что путешественники могут планировать новые путешествия и открывать для себя новые города.

Напомним, бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air ввела новый тариф Wizz Smart. Теперь компания предлагает пассажирам линейку по четырем тарифам.

Телеканал 24 По материалам:

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