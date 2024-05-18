Авиакомпания Ryanair запускает новые бюджетные рейсы из популярных городов Европы: куда можно улететь — Finance.ua
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Авиакомпания Ryanair запускает новые бюджетные рейсы из популярных городов Европы: куда можно улететь

Фондовый рынок
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Авиакомпания Ryanair запускает новые бюджетные рейсы из популярных городов Европы: куда можно улететь
Авиакомпания Ryanair запускает новые бюджетные рейсы из популярных городов Европы: куда можно улететь, Фото: Ryanair
Ирландский лоукостер Ryanair в мае запускает новые недорогие рейсы из популярных городов Европы.
Об этом пишет Lowcostavia.
Воспользоваться ими можно будет уже с осени этого года. Очевидно, что их сознательно решили запустить уже после завершения морского сезона.

Куда можно будет полететь

  • Будапешт — Ливерпуль с 28 октября. Рейс будет проходить 2 раза в неделю;
  • Барселона — Копенгаген с 29 октября — 4 раза в неделю;
  • Бирмингем — Пловдив со 2 ноября — 1 раз в неделю;
  • Мемминген — Манчестер со 2 ноября — 1 раз в неделю;
  • Белфаст — Каунас с 27 октября 2024 — 2 раза в неделю;
  • Франкфурт Хан — София с 27 октября — 3 раза в неделю;
  • Париж Бове — Рованиеми с 28 октября — 2 раза в неделю;
  • Бирмингем — Лодзь с 28 октября — 2 раза в неделю.
Пока неизвестно, когда начнется бронирование билетов. Однако отмечают, что путешественники могут планировать новые путешествия и открывать для себя новые города.
Напомним, бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air ввела новый тариф Wizz Smart. Теперь компания предлагает пассажирам линейку по четырем тарифам.

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По материалам:
Телеканал 24
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