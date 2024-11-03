Какие вопросы следует задать на собеседовании, чтобы оградить себя от нечестного работодателя — Finance.ua

Какие вопросы следует задать на собеседовании, чтобы оградить себя от нечестного работодателя
Собеседование — это не только возможность для работодателя выбрать кандидата, но и для соискателя оценить надежность компании и условия работы. Чтобы обезопасить себя от возможных разочарований и финансовых рисков, следует обратить внимание на несколько ключевых аспектов.
Специалисты budni.robota.ua собрали рекомендации, которые помогут распознать нечестного работодателя на собеседовании и сохранят ваше ментальное здоровье и финансы.
Детали о вакансии. Если рекрутер избегает разговора о ваших будущих обязанностях, заработной плате или говорит, что узнаете всё в процессе, это тревожный знак.
Официальное трудоустройство. Всегда уточняйте, предусмотрено ли официальное оформление.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Если во время собеседования работодатель не упоминает официальное трудоустройство, обязательно спросите об этом сами.
Помните, без официального оформления работодатель может также не выплатить вам зарплату или постоянно задерживать ее, а об отпуске и больничных вовсе можно забыть.
График и условия труда. Спрашивайте о рабочих часах, оплате за сверхурочную работу и возможных командировках. Если ответы размытые — будьте настороже.
Карьерные возможности. Надежные компании рассказывают о перспективах роста. Отсутствие четкой информации о развитии должно вызывать сомнения.
Общение на собеседовании. Манера общения рекрутера также может многое рассказать о компании.
Если представитель компании на собеседовании ведет себя свысока, задает вопросы, имеющие дискриминационный характер, то готовьтесь, что ваши личные границы будут постоянно нарушаться, вам будут угрожать штрафами и увольнениями, а о дружеском общении можете забыть.
Скорость принятия решения. Вы можете ошибочно считать хорошим знаком, если после собеседования вам сразу предлагают работу, но это не так.
Работодатель должен учесть все «за» и «против», пообщаться с другими кандидатами. А если он спешит предложить вам работу сразу, да еще и вас торопит с решением, то это должно насторожить.
Скорее всего, у компании большая текучесть кадров и вакансию нужно закрыть в кратчайшие сроки. Почему? Возможно, вам что-то недоговорили о процессах работы, из-за которых все увольняются.
Вопросы, которые следует задать работодателю
Чтобы обезопасить себя от нечестного работодателя, задайте представителю компании на собеседовании следующие вопросы:
- Какая зарплата будет при принятии на работу и после испытательного срока? Официальная ли она?
- Сколько раз в месяц выплачивают зарплату и бывают ли задержки? Из чего состоит зарплата: какую часть без премий буду получать точно?
- Какова продолжительность отпуска? Когда можно будет уйти в отпуск?
- Оплачивают ли больничные и отпускные? В какой срок?
- Есть ли штрафы у компании?
- Какие проекты есть сейчас?
- Какие карьерные возможности предполагаются на этой позиции?
- Почему уволился предыдущий работник?
- Что вы можете рассказать о корпоративной культуре компании?
Помните, что собеседование — это не ваш экзамен. Узнайте как можно больше о работодателе, чтобы потом не жалеть о своем решении.
Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в первом полугодии 2024 года на 22,2% до 19 927 гривен.
Самая высокая заработная плата в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 36,4% до 49 830 гривен.
Поделиться новостью