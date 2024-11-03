Какие вопросы следует задать на собеседовании, чтобы оградить себя от нечестного работодателя — Finance.ua

Какие вопросы следует задать на собеседовании, чтобы оградить себя от нечестного работодателя Сегодня 14:14 — Личные финансы

Какие вопросы следует задать на собеседовании, чтобы оградить себя от нечестного работодателя, Фото: freepik

Собеседование — это не только возможность для работодателя выбрать кандидата, но и для соискателя оценить надежность компании и условия работы. Чтобы обезопасить себя от возможных разочарований и финансовых рисков, следует обратить внимание на несколько ключевых аспектов.

Специалисты budni.robota.ua собрали рекомендации, которые помогут распознать нечестного работодателя на собеседовании и сохранят ваше ментальное здоровье и финансы.

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Детали о вакансии. Если рекрутер избегает разговора о ваших будущих обязанностях, заработной плате или говорит, что узнаете всё в процессе, это тревожный знак.

Официальное трудоустройство. Всегда уточняйте, предусмотрено ли официальное оформление.

Если во время собеседования работодатель не упоминает официальное трудоустройство, обязательно спросите об этом сами.

Помните, без официального оформления работодатель может также не выплатить вам зарплату или постоянно задерживать ее, а об отпуске и больничных вовсе можно забыть.

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График и условия труда. Спрашивайте о рабочих часах, оплате за сверхурочную работу и возможных командировках. Если ответы размытые — будьте настороже.

Карьерные возможности. Надежные компании рассказывают о перспективах роста. Отсутствие четкой информации о развитии должно вызывать сомнения.

Общение на собеседовании. Манера общения рекрутера также может многое рассказать о компании.

Если представитель компании на собеседовании ведет себя свысока, задает вопросы, имеющие дискриминационный характер, то готовьтесь, что ваши личные границы будут постоянно нарушаться, вам будут угрожать штрафами и увольнениями, а о дружеском общении можете забыть.

Скорость принятия решения. Вы можете ошибочно считать хорошим знаком, если после собеседования вам сразу предлагают работу, но это не так.

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Работодатель должен учесть все «за» и «против», пообщаться с другими кандидатами. А если он спешит предложить вам работу сразу, да еще и вас торопит с решением, то это должно насторожить.

Скорее всего, у компании большая текучесть кадров и вакансию нужно закрыть в кратчайшие сроки. Почему? Возможно, вам что-то недоговорили о процессах работы, из-за которых все увольняются.

Вопросы, которые следует задать работодателю

Чтобы обезопасить себя от нечестного работодателя, задайте представителю компании на собеседовании следующие вопросы:

Какая зарплата будет при принятии на работу и после испытательного срока? Официальная ли она?

Сколько раз в месяц выплачивают зарплату и бывают ли задержки? Из чего состоит зарплата: какую часть без премий буду получать точно?

Какова продолжительность отпуска? Когда можно будет уйти в отпуск?

Оплачивают ли больничные и отпускные? В какой срок?

Есть ли штрафы у компании?

Какие проекты есть сейчас?

Какие карьерные возможности предполагаются на этой позиции?

Почему уволился предыдущий работник?

Что вы можете рассказать о корпоративной культуре компании?

Помните, что собеседование — это не ваш экзамен. Узнайте как можно больше о работодателе, чтобы потом не жалеть о своем решении.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в первом полугодии 2024 года на 22,2% до 19 927 гривен.

Самая высокая заработная плата в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 36,4% до 49 830 гривен.

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