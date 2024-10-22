Работодатели в Украине «охотятся» за мужчинами старше 60 лет — Finance.ua
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Работодатели в Украине «охотятся» за мужчинами старше 60 лет

Казна и Политика
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Работодатели в Украине «охотятся» за мужчинами старше 60 лет
Работодатели в Украине «охотятся» за мужчинами старше 60 лет
Война в Украине очень негативно повлияла на экономику, а мобилизация изменила рынок труда и заставила работодателей изменить подходы к поиску работников.
Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова в интервью Spiegel.

На кого ориентируются работодатели

Она рассказала, что мобилизованных мужчин заменяют на рабочих местах женщины, а также мужчины постарше — именно на них сейчас переориентируются работодатели.
«С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня — это тот, кому уже исполнилось 60 лет, и потому его нельзя призвать в армию», — отметила она.
В Минэкономики считают, что Украине сейчас нужны дополнительные 4,5 миллиона работников, в то же время, по словам Либановой, нехватка рабочих рук была заметна еще до войны.
По поводу миграции Либанова отметила, что за первые две недели войны Украину покинули 1,5 миллиона человек, и сейчас не наблюдается существенных всплесков миграции ни в ту, ни в другую сторону. Что касается миграции внутри страны, первоначально многие переселялись с северо-востока и юго-востока страны преимущественно в сторону западной Украины. Однако с осени 2022 года все больше людей селятся в центральной Украине.
Так, в Киеве проживает почти столько же людей, сколько до войны, только киевляне уехали, а их место заняли люди из других районов, отметила она.

Ситуация на рынке труда сложная

Количество новых вакансий увеличивается по сравнению с прошлым годом, а количество резюме не увеличивается, хотя и перестало сокращаться. Значительный дефицит работников приводит к повышению зарплат, но, учитывая инфляцию, темпы роста реальных зарплат замедлились.
Согласно прогнозу Международной организации труда, в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 миллиона человек.
По материалам:
УНІАН
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