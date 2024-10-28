Актуальные вакансии в банках: найдите работу своей мечты — Finance.ua

Актуальные вакансии в банках: найдите работу своей мечты Сегодня 10:30 — Личные финансы

Актуальные вакансии в банках: найдите работу своей мечты

Война ставит перед банковским сектором серьезные вызовы, однако банки адаптировались к новым реалиям и стабильно оказывают услуги украинцам и предлагают новые финансовые продукты.

На рынке труда в 2024 году наблюдается большой спрос на специалистов по аналитике данных, кибербезопасности и финансовым технологиям. Однако традиционные должности, такие как кассиры и операторы колл-центра, все еще остаются популярными.

По данным Work.ua, на октябрь 2024 года средняя зарплата по категории «Финансы, банк» в Украине составляет 18 900 грн.

Finance.ua подготовил актуальную подборку вакансий для соискателей в банковском секторе.

monobank ищет главного специалиста отдела по контролю за экспортными и капитальными операциями на удаленный формат работы.

Кандидат на должность должен разбираться в нормативных актах Национального банка по вопросам валютного законодательства; иметь аналогичный опыт от 1 года; иметь высшее образование.

Финучреждение предлагает официальное трудоустройство с первого рабочего дня; стабильный график работы — 5/2 с 9:00 до 18:00; программу медицинского страхования; развитие и возможность карьерного роста; зарплату в размере 37 300 грн до налогообложения.

Также mono ищет PHP Senior Engineer на гибридную или удаленную работу.

Кандидат должен иметь более 3 лет опыта работы с PHP 7.0 и выше; более 5 лет работы с Symfony Framework; знать и работать с REST API; уметь проектировать и разрабатывать высокомасштабированные и расширяющиеся приложения.

Обещают достойное вознаграждение и его регулярный пересмотр по результатам; гибкий график работы без трекеров; 100% страхование здоровья и карту Platinum от monobank

Sense Bank ищет главного экономиста в Киеве.

Кандидат должен иметь полное высшее экономическое/финансовое образование; опыт работы в финансовом мониторинге от 2-х лет; знать и понимать работу АБС Б2.

Банк предлагает конкурентную заработную плату; ежегодные пересмотры вознаграждения в соответствии с собственной эффективностью и финансовыми показателями банка; бонусы за достижение КРІ; медицинское страхование.

Ощадбанк ищет оператора контакт-центра в Киеве.

Банк готов принимать на работу студентов и кандидатов без опыта работы. Среди требований: свободное владение украинским и русским языками; готовность работать с большими объемами информации; желание помогать клиентам.

Банк обещает 25 тыс. грн заработной платы; условия для профессионального и карьерного роста; официальное трудоустройство; бесплатное медицинское страхование.

А-банк тоже ищет оператора контактного центра на удаленную работу.

Основная задача — исходящий обзвон клиентов с целью урегулирования вопросов просроченной задолженности на ранних сроках просрочки.

Банк обещает оплачиваемое обучение с профессиональным тренером; зарплату размером 25 300 грн (ставка+бонус до налогообложения); официальное трудоустройство и корпоративный коучинг.

Национальный банк ищет Senior Project Manager в Киеве.

Учреждение требует, чтобы у кандидата было более 7 лет общего профессионального опыта в сфере финансовых услуг, розничного банковского обслуживания и ІТ-сектора или консалтинга.

Регулятор предлагает договор на 12 месяцев; удаленный формат работы на период военного положения; размер заработной платы будет определен на основе оценки качества и соответствия профессионального опыта и компетенций кандидата.

Глобус банк в поисках начальника/заместителя начальника отделения банка в Киеве.

Нужно будет привлекать новых клиентов и строить прочные партнерские отношения с существующими; обеспечивать высококачественное обслуживание как физических, так и юридических лиц; организовывать работу отделения, контролировать все операции и координировать деятельность команды.

Банк предлагает зарплату 50 тыс. грн и ежемесячные премии; официальное трудоустройство; 28 дней официального отпуска для отдыха и восстановления.

Пиреус Банк в поисках специалиста по обслуживанию юридических лиц в Киеве.

От кандидата ожидают: иметь высшее образование по экономике, финансам, банковскому делу; опыт работы от 1 года в банковской сфере с юридическими лицами; владение английским языком на среднем уровне.

Со своей стороны обещают официальное трудоустройство; европейские стандарты работы и ценности; рыночный уровень заработной платы; медицинское страхование; профессиональный рост и обучение.

Укрсиббанк ищет Head of Compliance Financial Security Division в Киеве.

Кто рассматривает данную должность, должен иметь полное высшее образование (экономическое, юридическое, в области менеджмента); не менее 3 лет банковского стажа в области комплаенс/финансового мониторинга/санкций/валютного контроля/документарных операций и других смежных отраслях компетенции.

Банк предлагает официальное трудоустройство; медицинское страхование и страхование жизни; заработную плату на уровне ведущих работодателей и ежегодные пересмотры вознаграждения в соответствии с собственной эффективностью и финансовыми показателями банка.

ПриватБанк в поисках руководителя управления разработки процессов кредитования на удаленную работу или в офисе в Киеве.

От кандидата требуют более 3-х лет опыта работы на релевантных должностях в банках; опыт по разработке и/или модификации кредитных процессов для юридических лиц; профессиональное знание кредитных процессов и кредитных продуктов бизнес-клиентов.

Своим сотрудникам банк предлагает официальное трудоустройство; конкурентную заработную плату; медицинское страхование и корпоративную мобильную связь; корпоративное обучение; интересные проекты, амбициозные задачи и динамичное развитие.

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