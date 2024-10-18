Дефицит кадров: работодатели смогут влиять на подготовку нужных специалистов — Finance.ua

Дефицит кадров: работодатели смогут влиять на подготовку нужных специалистов 18.10.2024, 19:00 — Личные финансы

Дефицит кадров: работодатели смогут влиять на подготовку нужных специалистов

Украинские предприниматели получили возможность влиять на подготовку нужных им специалистов через привлечение в наблюдательные советы в Центрах профессионально-технического образования (ЦПТО). Это поможет повысить эффективность учебных центров и будет способствовать росту конкурентоспособности украинцев на рынке труда.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время бизнес-форума в Полтаве.

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«Сегодня имеем серьезные вызовы на рынке труда, среди которых — структурная безработица. С одной стороны, значительная часть украинцев не может найти работу, поскольку их профессиональный уровень и навыки не отвечают запросам работодателей, с другой — бизнес жалуется на нехватку кадров. Решение проблемы — в переобучении людей на новые профессии и специальности, актуальные и востребованные. Именно поэтому мы предлагаем работодателям оказывать непосредственное влияние на подготовку нужных им специалистов в центрах профтехобразования через присоединение к наблюдательным советам ЦПТО. Учебные центры должны готовить тех специалистов, которые нужны на рынке труда именно сейчас», — отметила Бережная.

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По ее словам, 7 членов наблюдательного совета центра профтехобразования будут представлять бизнес, также в его состав войдут представители центра занятости и местных властей. Члены наблюдательного совета будут непосредственно влиять на подготовку специалистов в ЦПТО, смогут корректировать учебные программы согласно запросам бизнеса, заказывать подготовку специалистов по новым профессиям, необходимым в регионе.

В Минэкономики отмечают, что работодатели могут заказать подготовку специалистов в ЦПТО Госслужбы занятости на имеющиеся вакансии или на вакансии, которые появятся у них в ближайшее время. Также они могут отправить на обучение новой профессии или повышению квалификации уже работающих в них сотрудников, но за собственные средства.

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На сегодняшний день в Украине работают 8 центров профтехобразования Госслужбы занятости — в Одессе, Полтаве, Днепропетровске, Ровно, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Сумах. В центрах обучают специалистов по 97 рабочим профессиям и более 400 направлениям повышения квалификации. С начала 2024 года обучение в центрах профтехобразования прошли 20 тысяч специалистов.

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