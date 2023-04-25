Какие страны получают доходы от войны в Украине — Finance.ua

Какие страны получают доходы от войны в Украине Сегодня 09:04 — Мир

Какие страны получают доходы от войны в Украине

Начало полномасштабной войны в Украине заставило множество граждан переехать в другие страны и начать там новую жизнь. Несмотря на краткосрочные вызовы, существует ряд положительных экономических тенденций для стран, принявших украинцев.

Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Европейские страны приняли украинских беженцев, предоставили им статус временной защиты с правом работать, доступ к услугам здравоохранения, системе образования и другие социальные льготы. Аналогичные программы были введены и во многих других странах.

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По данным МВФ, Евросоюз потратил до 37 млрд евро на поддержку беженцев из Украины. Эта цифра очень высока, однако она составляет около 0,2% ВВП ЕС.

Влияние украинских беженцев на малый и средний бизнес принимающих стран

Украинцы тратят за границей деньги на приобретение пищевых продуктов, транспорт, аренду жилья, развлечения и т.д. Увеличение количества потребителей оказывает положительное влияние на малый и средний бизнес и, таким образом, стимулирует экономический рост.

По данным Национального банка Украины, расходы украинцев за рубежом в 2022 году составили $2 млрд в месяц, что более чем втрое превышает показатели предыдущего года. Стоит отметить, что многие украинцы покрывают определенные свои расходы за счет сбережений в украинских банках с помощью карт для расчетов или снятия наличных. Лидерами среди стран по количеству безналичных расчетов стали Польша и Германия.

Еще одним источником финансирования расходов беженцев стала заработная плата, полученная в странах временного проживания.

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Влияние на розничную торговлю наиболее ощутимо отразилось на экономике Польши, Чехии и Эстонии. Исследование МВФ прогнозирует, что к 2026 году вклад украинцев в экономику Эстонии, Польши и Чехии составит 2,2% — 2,3%, в Германии — 0,6% — 0,65%.

Тенденции мирового рынка труда

Украинцы активно интегрируются в рынок труда стран проживания. К примеру, в Польше из примерно 1,2 миллиона беженцев, получивших номера социального страхования, около половины нашли работу. Многие украинцы — высококвалифицированные работники.

Центр исследований миграции при Варшавском университете сообщил, что трудоустроенные украинцы заплатили около 2,4 миллиарда долларов (10 миллиардов злотых) налогов. Данная сумма превышает финансовую помощь, предоставленную Украине (без учета стоимости образовательных и медицинских услуг).

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В Польше украинцы не только находят работу, но и открывают свои фирмы. Согласно оценкам PIE для Business Insider, за первые три квартала 2022 года украинцы открыли в государстве более 10 000 собственных предприятий — парикмахерские, салоны красоты, компании по предоставлению программного обеспечения и фирмы, предлагающие услуги по строительству и ремонту.

В Эстонии около 55% украинских беженцев трудоспособного возраста с временной защитой уже нашли работу, в Литве эта доля составляет около 50%. В Ирландии лишь около 21% украинских беженцев смогли трудоустроиться. Главным препятствием стал языковой барьер.

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Несмотря на определенные вызовы, с которыми столкнулись принимающие страны в первые месяцы полномасштабного вторжения в связи с увеличением числа мигрантов, выгоды для экономики данных стран в средне- и долгосрочной перспективе выше в связи с активной интеграцией мигрантов на рынке труда и в обществе в целом. По оценкам экспертов Oxford Economics, если после войны в Польше останется 650 тыс. украинских мигрантов, то ВВП страны вырастет на 1,2%, если 1 млн — дополнительный рост составит 2%.

Как миграция россиян повлияла на мировую экономику

Также война в Украине повлекла за собой выезд определенных категорий россиян. Всего за три миграционных волны страну покинуло около 900 000 жителей.

Наиболее популярными направлениями стали Грузия (более 112 000 мигрантов), Турция (более 100 000 россиян), Армения (около 50 00 человек), Сербия, страны Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Аргентина, Израиль.

Влияние российских мигрантов на экономику Грузии

Приезд новых жителей способствовал более стабильному развитию грузинской экономики и укрепил национальную валюту — грузинский лари. Также в стране наблюдается значительный рост стоимости недвижимости.

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Грузия выигрывает от роста объемов притока капитала. По данным Национального банка Грузии, с февраля по октябрь россияне перевели на грузинские счета 1,412 миллиарда долларов — это в четыре раза больше, чем 314 миллионов долларов, перечисленных за тот же период 2021 года. Также россияне открыли в Грузии более 45 тысяч банковских счетов.

Турция

Согласно данным правительства, Турция в 2022 году предоставила виды на жительство 118 626 россиянам. Мигранты из россии стали лидерами по количеству приобретенной недвижимости в стране в 2022 году. Рост спроса привел к увеличению стоимости аренды, а также возросла цена квадратного метра при покупке жилья.

Также увеличение числа мигрантов положительно повлияло и на экономику других стран.

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