70% беженцев из Украины нуждаются в работе — Finance.ua
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70% беженцев из Украины нуждаются в работе

Личные финансы
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70% беженцев из Украины нуждаются в работе
70% беженцев из Украины нуждаются в работе
В 2022 году 70% опрошенных беженцев из Украины определили поиск работы как наиболее насущную потребность. Поскольку война пока еще не заканчивается, люди, которые нашли безопасное убежище в Польше, до сих пор говорят, что обеспечение стабильного источника дохода остается одной из главных проблем.
Об этом сообщает Международный Комитет Спасения помогает им сориентироваться на рынке труда в Польше посредством новой социальной кампании «Знай свои права».
Как отмечают эксперты, часто неудовлетворительные условия труда, к которым относятся: ниже минимального уровня зарплата, отсутствие правовой защиты, нерегламентированный график работы, а в некоторых случаях невыплаты или другие формы злоупотреблений — это главные барьеры, которые мешают беженцам найти безопасное и стабильное трудоустройство в Польше Усугубляет ситуацию еще тот факт, что большинство беженцев из Украины составляют женщины, что усложняет процесс поиска достойного труда.
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Потребность найти надежную работу имеет решающее значение, особенно ввиду недавних изменений в законодательство о беженцах, которые вступили в силу в марте.
Люди, вынужденные покинуть Украину, теперь должны покрывать часть расходов на проживание в коллективных приютах. Изменения могут повлиять на наиболее уязвимые группы и заставить некоторых людей раньше времени вернуться в Украину, несмотря на то, что ситуация с безопасностью остается нестабильной.
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Также, вероятно, будут вынуждены прибегать к опасным вариантам трудоустройства и идти на другие риски, которые дают временные средства для выживания, но могут серьезно подорвать долгосрочное благополучие и безопасность людей.
Инфографика: rescue.org
Инфографика: rescue.org
Беженцы из Украины, зарегистрированные в Универсальной электронной системе регистрации населения (PESEL), имеют право устроиться на работу при наличии подписанного контракта, согласованного обеими сторонами, с ежемесячной заработной платой за полный рабочий день не менее 3490 злотых брутто. В июле 2023 года минимальная месячная заработная плата возрастет с 3 490 злотых до 3 600 злотых.
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Исследователи сообщили, что 59% беженцев из Украины в Польше имеют высшее или незаконченное высшее образование, 32% имеют профессиональное образование и 9% — среднее образование.
Самые распространенные профессии для беженцев из Украины по прибытии в Польшу: гостиничный бизнес (29%), сфера услуг (18%), производство (14%), розничная торговля (11%), сельское хозяйство (7%) и логистика (7%), говорится в исследовании.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Finance.ua
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