Сколько беженцев в Польше не вернутся в Украину — исследование Сегодня 15:15 — Личные финансы

Сколько беженцев в Польше не вернутся в Украину — исследование

Количество украинцев, которые не планируют возвращаться домой, выросло вдвое за полгода.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Gremi Personal.

«38% украинских беженцев останутся в Польше, 7% планируют переехать из Польши в другую страну, 55% вернутся в Украину. Из них 82% украинцев, которые планируют возвращаться, говорят, что приедут в Украину после победы. 8% сказали, что собираются домой уже этой весной, 6% планируют вернуться летом, и 4% — осенью», — говорится в исследовании.

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Настроения украинцев заметно изменились за последние полгода. В октябре 2022 года всего 17% респондентов ответили, что не планируют возвращаться в Украину, 22,4% преследовали цель уехать домой в ближайшие 3 месяца, 35% готовились остаться в Польше минимум на год и 25,6% планировали вернуться как только закончится война.

«Количество украинцев, которые не планируют возвращаться домой, выросло вдвое за полгода. Это может свидетельствовать о ряде факторов. Некоторым людям уже некуда возвращаться, в основном это люди с Востока и Юга Украины, чьи дома уничтожены российскими оккупантами. Многие уже адаптировались в Польше, устроились на работу и отдали детей в польские школы. Некоторые женщины построили отношения с поляками и уже не хотят расставаться», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

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В агентстве также отмечают, что важный фактор, который повлиял на планы украинцев остаться — открытие украинских бизнесов в Польше. Начиная со второй половины прошлого года более 10 тыс. украинских компаний открылись в Польше, которые намерены нанимать на работу украинцев. Следовательно, у высококвалифицированных специалистов, которые из-за войны были вынуждены работать на простых работах, появляется возможность занимать хорошие должности и получать польские зарплаты.

Большинство украинцев, которые долго находятся в Польше, изучают или уже изучили польский язык, что также открывает новые горизонты на рынке труда.

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Опрос, который проводился в марте этого года, показывает, что только 10% украинцев не стремятся выучить польский язык, столько же сказали, что уже изучили его в совершенстве. 30% респондентов могут свободно общаться, а 50% — в процессе изучения, но признаются, что им трудно дается.

Польша приняла больше украинцев среди всех стран с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Здесь живет около 2 миллионов украинцев. Идентификационный номер PESEL получил 1,5 миллиона наших граждан. А по данным управления социального страхования ZUS, официально трудоустроены уже 739 тыс. украинцев.

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