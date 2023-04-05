Украинцы могут подаваться на карту побыта в Польше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы могут подаваться на карту побыта в Польше

Личные финансы
3
Украинцы могут подаваться на карту побыта в Польше
Украинцы могут подаваться на карту побыта в Польше
Украинские беженцы, находящиеся в Польше, теперь могут получить долгосрочные гарантии на легальное пребывание и трудоустройство. Для этого необходимо иметь польский идентификационный код (PESEL UKR), полученный после 24 февраля 2022 года.
С 1 апреля беженцы могут подать документы на получение так называемой карты побыта, которая предоставит им разрешение на временное пребывание в Польше. Это решение обеспечит украинским беженцам правовой статус и защиту их прав и интересов.

Как получить карту побыта в Польше

Польский закон о поддержке украинцев гарантирует легальное пребывание в Польше до 23 августа 2023 года тем гражданам Украины, которые не отвечают определенным условиям. Изменения закона не предусматривают получение карт пребывания для тех украинцев, которые ведут бизнес в Украине или работают дистанционно в Украине, но находятся в Польше.
Однако украинцы, которые находились на территории Польши до 24 февраля 2022 года, имеют право подать документы на получение карт побыта на стандартных началах, таких как трудоустройство, обучение, ведение бизнеса или воссоединение семьи.
Итак, на карту побыта могут подаваться те, кто:
  • официально трудоустроены/трудоустроятся в Польше,
  • будут выполнять здесь высококвалифицированную работу (ученые, инженеры, айтишники и т.д),
  • откроют или уже открыли предпринимательскую деятельность.

Какие преимущества дает карта побыта

Получение разрешения на временное пребывание (карты побыта) является важным документом для находящихся в Польше украинских беженцев. Карта побыта позволяет законно работать и находиться в стране до трех лет, а также свободно перемещаться в другие страны Европы.
Однако отказать в выдаче карты побыта могут, если гражданин Украины неправильно заполнил анкету или подал неполный пакет документов. К сожалению, отсутствует возможность подачи документов онлайн, что усложняет процесс получения разрешения на временное пребывание.
Согласно официальным данным, в Польше в настоящее время может находиться до 3 миллионов граждан Украины, около миллиона из которых прибыли после 24 февраля 2022 года. Это свидетельствует о значительной необходимости в защите и поддержке беженцев из Украины в Польше.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.