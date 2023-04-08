Украинцы активно покупают квартиры в Польше — Finance.ua

Украинцы активно покупают квартиры в Польше Сегодня 18:00 — Недвижимость

Украинцы активно покупают квартиры в Польше

В 2022 году граждане Украины купили в Польше около 45% всех квартир, которые в прошлом году приобрели иностранцы.

Об этом пишет uamedia.eu.

По данным Министерства внутренних дел и администрации, в 2022 году граждане Украины купили в Польше 4275 квартир (4202 квартиры приобрели физические лица и 73 — юрлица). А это около 45% всех квартир, которые в прошлом году приобрели иностранцы в Польше.

Второе место занимают граждане Германии, которые в 2022 году приобрели 1118 квартир. За немцами следуют белорусы, купившие 889 квартир в Польше.

Интересно, что четвертое место по количеству приобретенной недвижимости занимают россияне, которые в 2022 году купили в Польше 276 квартир.

Пятую позицию занимают шведы, купившие 239 квартир в течение прошлого года. Причем 81 помещение приобрели физические лица и 158 — юридические.

Справка Finance.ua:

самые высокие цены на квартиры среди 30 крупнейших городов Польши — в столице страны Варшаве. В третьем квартале текущего года средняя ставка предложения за квадратный метр составила 13 322 злотых/кв.м;

при выборе квартиры для аренды нужно быть крайне внимательным, особенно если вы ищете жилье за рубежом. Большинство украинцев в Польше снимают жилье, поэтому могут столкнуться с разнообразными сложностями и нюансами;

в Польше появляется работа для высококвалифицированных работников Украины. Это связано с открытием украинских компаний.

uamedia По материалам:

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