Как отличаются расходы в Украине и Польше: аренда жилья, транспорт, продукты и прочее (инфографика) — Finance.ua

Как отличаются расходы в Украине и Польше: аренда жилья, транспорт, продукты и прочее (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Насколько отличаются расходы по аренде жилья, транспорту, продуктам в Украине и Польше.

Аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal сравнил основные статьи расходов в двух странах.

Аренда жилья в Польше ожидаемо выше. Если за однокомнатную квартиру в среднем в Киеве просят 10-15 тыс. грн за месяц, аренда такого жилья в Варшаве будет стоить 22 — 25 тыс. грн. При этом в Польше не настолько ощутима разница между арендой в столице и большом городе. У нас такая «однушка» это — 6 — 7 тыс. грн, а в Польше — 16 — 20 тыс. грн.

Аренда однокомнатной квартиры в наших небольших городах — 3,5-5 тыс. грн, в Польше — 12-13 тыс. грн. К этим суммам нужно добавить расходы на коммунальные услуги.

В Украине для однокомнатной квартиры они в среднем — 1,2 — 2,5 тыс. грн, в таком же жилье в Польше — 4 — 4,5 тыс. грн. Во внимание не принимались города на Западной Украине, которые находятся далеко от зоны боевых действий.

Цены на бензин А-95 не сильно отличаются. У нас дешевле — 52 грн за литр, в Польше — 63 грн за литр.

Месячный универсальный проездной билет у нас втрое дешевле. У нас за 50 проездов заплатят 325 грн., у поляков — 840 грн.

Прием терапевта в частной клинике в Украине в среднем — 550 грн, а в Польше — 1000 грн.

Минимальная стоимость стрижки у украинских мастеров — 100 грн, у польских — 250 грн. Месячный абонемент в спортзал в Украине — от 600 грн, в Польше — 840 грн.

Прожиточный минимум в Украине и с этого года — 2589 грн, в Польше — 12,7 тыс. грн. Минимальная и средняя заработная плата у нас — 6,7 тыс. грн и 15 тыс. грн.

У поляков соответственно — 22,8 тыс. грн и 29 тыс. грн. Цены на продукты почти не отличаются.

«Несмотря на то, что стоимость услуг в Европе выше, чем в Украине, уровень расходов зависит от зарплаты. В то же время подавляющая часть работодателей обеспечивает работников жильем, которое находится непосредственно рядом с местом работы, таким образом можно избавиться от расходов на проживание и проезд», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации.

В агентстве говорят, что заметили изменения в тенденции трудоустройства украинцев в Польше. Если несколько лет назад фокус был направлен исключительно на сезонную работу, то сейчас большинство ищет постоянную. Однако в процессе трудоустройства в основном предупреждают работодателей, что вернутся в Украину, как только минует угроза.

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