В Польше ищут на работу высококвалифицированных украинцев — Finance.ua

В Польше ищут на работу высококвалифицированных украинцев Сегодня 16:01 — Личные финансы

В Польше ищут на работу высококвалифицированных украинцев

В Польше появляется работа для высококвалифицированных работников из Украины. Это связано с открытием украинских компаний.

17% украинских специалистов в Польше уже нашли работу в своей сфере, сообщили в международном агентстве Gremi Personal.

На какую работу удается устроиться украинцам в Польше, компания спросила 1350 человек, приехавших в эту страну после 24 февраля прошлого года.

Половина опрошенных еще ищут работу по своей квалификации, только треть полагают, что такую найти не удастся.

«Последние 10 лет в Польше украинцы считались рабочей силой. Впрочем, полномасштабное вторжение россии в Украину изменило эту тенденцию. Теперь в Польше можно найти и высококвалифицированную работу. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше в прошлом году. Бизнесы, приезжающие из Украины, стремятся устраивать на работу украинцев. Следовательно, у высококвалифицированных специалистов появляется шанс занять хорошие должности», — говорит директор департамента рекрутации Анна Джоболда.

За вторую половину 2022 года компания получила более 500 запросов на профессиональных высококвалифицированных специалистов.

«Это запросы от логистических компаний, ресторанов, банков, строительных компаний и даже государственных сервисов. За этот период к нам обращались за поиском проектных менеджеров, специалистов по продажам, маркетингу и HR. Это очень позитивные изменения», — добавляет эксперт.

Между тем большое количество профессиональных специалистов из Украины из-за войны вынуждены работать на неквалифицированных работах в Польше.

60% украинцев, работающих в Польше на простых работах, не нашли более квалифицированную из-за незнания польского языка.

50% говорят, что изучают польский язык, однако он им тяжело дается.

30% говорят, что уже могут общаться.

90% украинцев в Польше говорят, что удовлетворены своей работой. 10% не устраивают условия и ищут трудоустройство в другом месте. 50% опрошенных не меняли места работы ни разу за год. 25% сменили работу один раз.

По данным польского управления социального страхования ZUS, сейчас в Польше официально трудоустроено 739 тысяч украинцев.

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