Переводы трудовых мигрантов упали в начале 2023 года — Finance.ua

Переводы трудовых мигрантов упали в начале 2023 года Сегодня 06:31 — Валюта

Переводы трудовых мигрантов упали в начале 2023 года

Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь 2023 составил 967 млн долларов. Это на 4,7% меньше, чем годом ранее (1015 млн долларов).

Об этом свидетельствуют Национальный банк Украины ( НБУ ).

НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

По данным НБУ за 2022 год, в Украину поступило 13,073 млрд долларов, что на 6,7% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).

Национальный банк ухудшил прогноз переводов трудовых мигрантов в Украину в 2023 году с 16,4 млрд долларов до 15,9 млрд долларов.

Из-за войны миллионы украинских семей оказались разделенными: женщины с детьми, спасаясь от бомб, уехали в Европу. Мужчины остались в Украине. Поэтому тема международных денежных переводов, всегда интересовавшая украинцев, стала как никогда актуальной и злободневной.

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