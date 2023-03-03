Переводы трудовых мигрантов упали в начале 2023 года — Finance.ua
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Переводы трудовых мигрантов упали в начале 2023 года

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Переводы трудовых мигрантов упали в начале 2023 года
Переводы трудовых мигрантов упали в начале 2023 года
Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь 2023 составил 967 млн долларов. Это на 4,7% меньше, чем годом ранее (1015 млн долларов).
Об этом свидетельствуют Национальный банк Украины (НБУ).
НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.
По данным НБУ за 2022 год, в Украину поступило 13,073 млрд долларов, что на 6,7% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).

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Национальный банк ухудшил прогноз переводов трудовых мигрантов в Украину в 2023 году с 16,4 млрд долларов до 15,9 млрд долларов.
Из-за войны миллионы украинских семей оказались разделенными: женщины с детьми, спасаясь от бомб, уехали в Европу. Мужчины остались в Украине. Поэтому тема международных денежных переводов, всегда интересовавшая украинцев, стала как никогда актуальной и злободневной.
В статье по ссылке мы рассказали, как быстро и выгодно отправить или получить деньги, и назвали 5 полезных сервисов.

Международные денежные переводы сегодня

По материалам:
РБК-Україна
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