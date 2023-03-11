Поток украинских беженцев в Европу продолжает спадать: куда больше всего выехало в 2023 году — Finance.ua

Поток украинских беженцев в Европу продолжает спадать: куда больше всего выехало в 2023 году Сегодня 15:09 — Личные финансы

Поток украинских беженцев в Европу продолжает спадать. В январе этого года количество тех, кто просил временную защиту, уменьшилось в 21 стране ЕС.

В каких странах украинцы больше всего просили убежищ с начала 2023 года, сообщает schengenvisainfo.com

Германия вышла на первое место по количеству находящихся в стране беженцев из Украины. По состоянию на 31 января 2023 года наибольшее количество украинских получателей временной защиты было зарегистрировано в Германии — 971 920 человек. Польша оказалась на втором месте — 969 425 человек.

До октября статус временной защиты в Польше получили в общей сложности 1,01 млн украинских беженцев. В Германии — 847 105 украинцев. Третье и четвертое место по количеству беженцев были у Испании (148 630 человек) и Болгарии (141 480 статусов).

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