Германия временно приостановила выдачу гуманитарных виз по региональным программам — Finance.ua
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Германия временно приостановила выдачу гуманитарных виз по региональным программам

Мир
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Германия временно приостановила выдачу гуманитарных виз по региональным программам
Германия временно приостановила выдачу гуманитарных виз по региональным программам
Германия продолжает внедрять широкий спектр мер по приему людей, нуждающихся в защите, однако ряд гуманитарных программ в последнее время столкнулись с ограничениями.
В частности, временно приостановлен прием беженцев из Ливана в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, а большинство региональных программ, позволявших родственникам приглашать беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана, пока не действуют, сообщает портал amoledo.
Таким образом, выдача гуманитарных виз по этим направлениям фактически приостановлена, что затрудняет возможность легального въезда для ряда категорий лиц.
В то же время федеральные инициативы, предусмотренные § 23 абз. 2 Закона о пребывании, продолжают работать.
Министерство внутренних дел и дальше может принимать решение о приеме иностранных граждан в особом порядке, если этого требуют интересы государства. Особенно это касается граждан Афганистана, оказавшихся под угрозой после прихода к власти «Талибана».
Для них в Германии работает специальная федеральная программа, в которой общественные организации играют основную роль, выдвигая кандидатуры для переселения. В программу уже вовлечено более ста объединений, что позволяет учитывать потребности наиболее уязвимых групп.
Параллельно с федеральными инициативами Германия с 2017 года по соглашению с Турцией предоставляет возможность переселения для находящихся в Турции сирийцев и лиц без гражданства с лимитом до 3 тысяч человек в год.
Эта мера направлена на борьбу с нелегальной миграцией и предлагает безопасную альтернативу рискованному морскому пути.

Индивидуальные случаи

Особое место занимают индивидуальные случаи: Германия может предоставить разрешение на въезд людям, чья жизнь и свобода оказались под прямой угрозой в результате их правозащитной, оппозиционной или другой публичной деятельности — не только афганцам, но и выходцам из россии, Ирана и беларуси.
Для таких ситуаций действует ускоренное оформление, но гарантий получения согласия нет.
По материалам:
Finance.ua
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