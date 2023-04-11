Беженцы из Украины восполнили пробелы на польском рынке труда — Finance.ua

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Беженцы из Украины восполнили пробелы на польском рынке труда

Личные финансы
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Беженцы из Украины восполнили пробелы на польском рынке труда
Беженцы из Украины восполнили пробелы на польском рынке труда
Граждане Украины восполнили дефицит кадров в сфере услуг и промышленности Польши.
Об этом сообщает Миграционная платформа EWL.
Как отмечается, с марта по декабрь 2022 года предприниматели подали 784,5 тыс. заявлений на условиях упрощенного доступа к рынку труда по поручению работы гражданам Украины, прибывшим в страну после 24 февраля из-за полномасштабного вторжения. Две трети работников составляли женщины (66%) в возрасте 35-44 лет.

Куда трудоустраиваются украинцы:

  • половина рабочих из Украины трудоустраивалась на простую физическую работу;
  • 37% нашли работу в сфере услуг;
  • 34% — на промышленных предприятиях;
  • значительно меньше граждан Украины трудоустроилось в транспортной отрасли, логистике (15%) и торговле или строительстве (по 7%).
Среди работников сферы услуг преобладали занятые в гостиничном бизнесе, гастрономии, административных услугах и вспомогательной деятельности, например в клининговых компаниях, агентствах временной работы.
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«Более 80% украинцев, приехавших в Польшу после российского вторжения, никогда до этого в Польше не работали. И преимущественно не владели польским языком. Поэтому чаще всего брались за простую физическую работу, поскольку такие вакансии не требуют знания польского языка и опыта. Как свидетельствуют наши исследования, работу в сфере услуг чаще всего выбирали те беженцы, которые работали в этой сфере и в Украине, но также высококвалифицированные специалисты», — объясняет директор департамента международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Планы компаний по увеличению занятости

Исследование Месячного индекса конъюнктуры в Польше показало, что к концу года уменьшилась доля компаний, заявлявших о планах увеличения занятости. Это связано с замедлением экономики, помешавшим компаниям увеличить занятость. А также могло быть результатом того, что украинцы восполнили дефицит персонала.
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Украинцы удовлетворили спрос на работу в сфере услуг и производстве. В транспортной и строительной областях Польши ощущается острая нехватка персонала, потому что на работу нужны мужчины.
По данным Польской ассоциации работодателей строительной отрасли, количество граждан Украины, занятых на строительстве, за годы войны сократилось на две трети. В 2022 году оно составляло 127 тыс. человек.

Сколько украинцев трудоустроено в Польше

Кроме того, стране не хватает около 150 тысяч профессиональных водителей. Поэтому транспортная и логистическая отрасль сталкивается с проблемами функционирования.
По данным министра семьи и социальной политики Марлены Мальонг, в настоящее время уже более миллиона беженцев из Украины трудоустроены в Польше на основании обращения работодателей в управления труда.
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Граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, имеют упрощенный доступ к польскому рынку труда, то есть могут трудоустраиваться без необходимости получения специальных разрешений, имея только PESEL UKR.
Работодатель, принимающий на работу беженца из Украины, должен уведомить соответствующую службу трудоустройства в течение 14 дней после поручения ему работы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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