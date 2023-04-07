В Польше вступило в силу законодательство, регулирующее дистанционную работу — Finance.ua

В Польше вступило в силу законодательство, регулирующее дистанционную работу Сегодня 10:14 — Личные финансы

В Польше вступило в силу законодательство, регулирующее дистанционную работу

В Польше вступили в силу изменения в законодательство, которыми урегулировали дистанционную работу наемных работников.

Об этом сообщает RMF24

С 7 апреля вступили в силу соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

«Это важный день для рынка труда в Польше. Это наш ответ на изменение тенденций и потребностей наемных работников и работодателей, которые начали использовать такой формат, который стал распространен в условиях пандемии... Удаленная работа — это дополнительные возможности, особенно для жителей малых городков», — отметила министр по вопросам семьи и социальной политики Марлена Малаг, добавив, что многим людям это упростит сочетание работы и семейной жизни.

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Изменения предполагают, в частности, что работники могут работать дистанционно полностью или частично — в месте, выбранном наемным работником, которое нужно каждый раз согласовывать с работодателем. Речь идет и о новациях, как, например, возможности компенсации за электроэнергию, которую человек тратит для работы с собственного оборудования в собственном доме.

В законодательстве закрепили понятие полностью дистанционного и «гибридного» формата работы, которые смогут дать дополнительную гибкость решений в случае чрезвычайных ситуаций, очередной эпидемии, пожара или подтопления в офисе.

За работниками закрепляется право время от времени работать дистанционно по личным обстоятельствам — до 24 дней в году, с предварительным предупреждением работодателя.

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Работодатель не сможет отказать в просьбе о дистанционной работе, например, родителям, имеющим детей в возрасте до 4 лет, ухаживающим за больным родственником, беременным женщинам.

Изменения в Трудовой кодекс утвердили в конце 2022 года.

Європейська правда По материалам:

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