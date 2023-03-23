Польша в 2022 году предоставила помощь украинцам на 7 млрд долларов: около 1% ВВП страны — Finance.ua
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Польша в 2022 году предоставила помощь украинцам на 7 млрд долларов: около 1% ВВП страны

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Объем помощи, которую Польша предоставила Украине в прошлом году, можно оценить примерно в 30 миллиардов злотых, то есть это почти 7 млрд долл., — сообщила министр финансов Польши Магдалена Жечковска в интервью польскому медиа.
Руководитель финансового ведомства рассказала, что помощь достигает почти 1% от ВВП страны. Средства идут из бюджета страны, органов местного самоуправления, а также частично военная помощь. Член польского правительства считает, что Украине нужно и далее оказывать помощь с моральной точки зрения.
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Сейчас, отметила Магдалена Жечковска, около миллиона украинцев выехали в Польшу после полномасштабного вторжения.
Министр финансов Польши подчеркнула, что украинцы вносят вклад в развитие страны. Ведь в целом сейчас 780 тыс. украинцев в Польше работают, некоторые из них ведут бизнес.
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В марте 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова развивать энергетическое сотрудничество с Украиной по нескольким направлениям. В частности, по добыче газа на западе Украины и созданию энергетического моста Жешув — Хмельницкая АЭС. По словам главы польского правительства, Варшава может сделать весь регион независимым от рф в энергетическом аспекте.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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