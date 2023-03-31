Можно ли беженцам в ЕС работать удаленно на украинскую компанию: разъяснение юриста — Finance.ua

Можно ли беженцам в ЕС работать удаленно на украинскую компанию: разъяснение юриста Сегодня 19:03 — Личные финансы

Можно ли беженцам в ЕС работать удаленно на украинскую компанию: разъяснение юриста

Миллионы украинцев вынужденно уехали в Европу из-за войны. Во многих странах денежную помощь беженцам выплачивают как поддержку на период безработицы.

Управляющий партнер юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры» Максим Боярчуков в комментарии порталу РБК-Украина объяснил , можно ли жить в ЕС и работать удаленно на украинскую компанию.

Можно ли лишиться пособия в ЕС, получая зарплату из Украины

На сегодняшний день подход к регулированию трудовых правоотношений в Украине достаточно широкий и прогрессивный — законодательством предусмотрена возможность оформлять работников на дистанционную работу, отмечает эксперт.

«Если профессиональная деятельность человека позволяет проживать за пределами Украины и работать на украинскую компанию, в этом вопросе законодательных запретов нет, и он будет получать заработную плату на карту украинского банка», — отмечает он.

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Между тем многие беженцы опасаются, что их могут лишить пособия в стране пребывания, если у них будут доходы из Украины.

«На сегодняшний день нам не известно случаев, в частности, в Польше и Германии, когда человек получает доход в виде заработной платы на карту украинского банка и ему было отказано в выплатах в качестве помощи беженцам или их отменили. Более того, известны случаи, когда люди, официально трудоустроенные за границей и в статусе беженца продолжают получать пособие от стран ЕС», — рассказывает Максим Боярчуков.

Нужно ли платить налоги в ЕС с украинской зарплаты

Между Украиной и многими странами ЕС заключены межправительственные договоры (международные договоры), которыми определены вопросы устранения двойного налогообложения, обращает внимание юрист.

«В этой части следует заметить, что налоги с доходов, полученных в Украине, уплачиваются в государственный бюджет Украины. Более того, украинская компания выступает налоговым агентом и при начислении заработной платы самостоятельно удерживает налоги с дохода физического лица и уплачивает их в государственный бюджет независимо от желания трудоустроенного», — объясняет он.

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Если человек официально работает в стране ЕС, то налоги с доходов, полученных в этой стране, он платит в соответствующий государственный бюджет этой страны.

Справка Finance.ua:

председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев разъяснил, есть ли необходимость подавать налоговые декларации украинским беженцам;

украинские беженцы с высшим образованием, работающие в Польше и знающие польский язык, могут работать по профессии. Так, например, учителя с категорией зарабатывают почти 70 тысяч гривен в месяц

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