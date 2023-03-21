Украинским беженцам могут заблокировать банковские счета в Украине — Finance.ua

Украинским беженцам могут заблокировать банковские счета в Украине Сегодня 16:00 — Финтех и Карты

У Государственной налоговой службы появится возможность автоматически получать от налоговых органов других стран информацию о движении банковских счетов своих резидентов — как компаний, так и физических лиц и при необходимости блокировать счета.

Верховная Рада в понедельник, 20 марта, приняла во втором чтении законопроект № 8131 об автоматическом обмене налоговой информацией в рамках международного многостороннего соглашения (MCAA CRS).

Согласно законопроекту, в Украине появятся:

единый стандарт отчетности о финансовых счетах (Common Reporting Standard, CRS);

единый стандарт обмена информацией по запросу (Exchange of Information on Request, EOIR).

Теперь у Государственной налоговой службы появится возможность автоматически получать от налоговых органов других стран — участниц соглашения информацию о движении банковских счетов своих резидентов — как компаний, так и физических лиц и, при необходимости, блокировать счета. Сейчас налоговики должны посылать специальные запросы, если им нужна эта информация.

Автоматический обмен информацией упростит выявление и проверку незадекларированных и не облагаемых налогом доходов. Украина также обязана собирать и автоматически передавать в другие страны информацию о счетах их налоговых резидентов. Подотчетные финансовые учреждения должны определять соответствующие счета и регулярно отчитываться о них.

Первый обмен информацией с Украиной планируется в 2024 году.

Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины находится вне территории страны более 180 дней, то это может служить основанием для изменения статуса налогового резидента. А законопроект № 8131 позволяет блокировать карточные счета.

Кто может попасть под действие

Под это требование могут попасть украинцы, покинувшие Украину после полномасштабного вторжения российской армии 24 февраля 2022, ведь они провели за границей более 6 месяцев. Теперь им могут заблокировать карты, на которые многие получают помощь от родственников в Украине.

Кстати, если вам нужна Зеленая карта и еще раздумываете, где это сделать, то на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут. Приобрести зеленую карту быстро 🚙

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.