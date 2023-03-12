Меньше половины украинских беженцев в ЕС смогли найти работу — Finance.ua

Меньше половины украинских беженцев в ЕС смогли найти работу Сегодня 14:02 — Личные финансы

Меньше половины украинских беженцев в ЕС смогли найти работу

В странах Евросоюза сейчас находятся более 4 млн беженцев из Украины, пятую часть которых составляют дети. В то же время только около 1,1 млн переселенцев из Украины смогли трудоустроиться.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас во время пресс-конференции в Брюсселе, посвященной первому году имплементации Директивы о временной защите для Украины.

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«Временный статус защиты также предоставляет прямой и безусловный доступ к рынку труда, в отличие от традиционного статуса просителей убежища. Учитывая это, люди могут сразу начать работать. Сейчас 1,1 млн перемещенных лиц из Украины трудоустроены в ЕС», — сказал он.

Шинас отметил, что только половина из 1,3 млн украинских детей учится в школах стран, где они находятся. Но дети могут учиться дистанционно в украинских школах.

Всего за 2022 год в Евросоюз прибыло около 16 млн граждан Украины, из которых 11 млн человек вернулись в Украину, 1 млн — переехали в другие страны.

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Діло По материалам:

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