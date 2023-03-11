Как перевести деньги из Украины в Польшу — Finance.ua
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Как перевести деньги из Украины в Польшу

Личные финансы
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Если в Украину из Польши перевод отправить достаточно просто, то обратное действие связано с некоторыми сложностями.
В первую очередь Национальный банк своим Постановлением существенно ограничил возможность отправить перевод с карты украинского банка в национальной валюте. То есть отправить можно, но только валюту с валютной карты, да еще и с комиссиями.
Одним из самых выгодных вариантов является перевод с валютной карты monobank: сумма перевода стартует от 1,01 доллара или евро, а комиссия составит всего 1%.
Если в Польше находится близкий человек (например, муж, жена или ребенок) и в банке можно доказать родственные связи (предоставив, например, свидетельство о браке), можно сделать следующее.
Если оба являются клиентами Кредобанка и имеют открытый карточный счет в злотых, можно через кассу банка пополнить счет того, кто находится в Украине, а затем сделать перевод внутри банка на счет того, кто находится в Польше.
Перевод будет в злотых, и банк за него комиссию не возьмет (по крайней мере, так сообщили Finance.ua на горячей линии банка. — Ред.).
В Польше можно как расплачиваться этими средствами, так и снять их в банкоматах банка PKO Bank Polski, при этом, если снимать наличные с карты в злотых, комиссия составит всего 5 злотых.
Если же снимать злотые с карты Кредобанка в гривне, комиссия будет составлять 50 гривен + 1% за конвертацию, что уже не так выгодно.
Читайте больше в нашей статье:

Как перевести деньги из Польши в Украину и наоборот

По материалам:
Finance.ua
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