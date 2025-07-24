Где в Европе украинцы могут получить бесплатное жилье: список стран — Finance.ua

Где в Европе украинцы могут получить бесплатное жилье: список стран Сегодня 09:05 — Мир

Где в Европе украинцы могут получить бесплатное жилье: список стран

Вопрос с предоставлением жилья для беженцев в Европе остается острым. Поток мигрантов не замедляется, в то время как ресурсы для их размещения ограничены. В большинстве стран ЕС количество желающих получить временное жилье превышает доступные возможности, так что общая тенденция очевидна: найти бесплатное жилье в Европе становится все сложнее.

Рассказываем со ссылкой на visitukraine.today , в каких странах ЕС украинцы все еще могут получить помощь с размещением.

Польша

Если вы ищете жилье в Польше для беженцев, обратите внимание на изменения, которые вступят в силу уже в ноябре этого года. Согласно проекту изменений в Спецзакон , с 1 ноября 2025 года в центрах коллективного размещения смогут поселиться только представители уязвимых категорий. К таким относятся:

дети, на которых выплачивается пособие 800+ (ежедневная оплата — 15 злотых);

пенсионеры, получающие польскую пенсию (ежедневная оплата — 15 злотых);

лица с инвалидностью;

женщины от 60 лет и мужчины от 65 лет (при отсутствии пенсии);

беременные женщины и лица, ухаживающие за ребенком до 1 года;

одинокие родители, воспитывающие трех и более детей (основное условие — хотя бы одному ребенку должно быть менее 7 лет);

несовершеннолетние под опекой;

лица, которые ухаживают за людьми с инвалидностью (при отсутствии помощи по уходу);

временные опекуны, назначенные украинскими органами;

совершеннолетние учащиеся дневных форм обучения до окончания учебного года, в котором им исполнится 20 лет;

лица, недавно прошедшие госпитализацию продолжительностью не менее 7 дней за счет польских фондов (если нет возможности вернуться домой).

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Если вы не хотите остаться в центрах коллективного размещения, существуют другие варианты, как получить жилье для беженцев в 2025 году:

1. Программа «40+» (компенсация за размещение беженцев): польское правительство оказывает финансовую поддержку полякам, принимающим украинских беженцев в своих домах.

2. Программы НУО и благотворительных организаций.

3. Арендованное жилье (Najem mieszkań na wolnym rynku).

4. Социальное жилье (Mieszkania socjalne/komunalne): предоставляется органами местного самоуправления (гминами) лицам, которые находятся в сложной жизненной ситуации и отвечают определенным критериям дохода.

5. Жилье от работодателей (к примеру, в сельском хозяйстве).

Германия

Регион пребывания в Германии вы можете выбрать только при въезде — для переезда потребуются веские причины, например работа, обучение или воссоединение семьи. По прибытии вы должны зарегистрироваться в центре первоначального приема. После этого вы либо останетесь в нем, либо будете перераспределены в другой лагерь — в зависимости от загруженности. В пункте приема для беженцев вы можете получить временное жилье, питание, медицинскую помощь и юридические консультации.

Украинцы в Германии получают статус временной защиты автоматически. После этого они вправе подать заявку на получение социального жилья. Обычно оно выдается тем, кто дольше проживает в общине. Также предпочтение отдают людям с инвалидностью, многодетным семьям, пенсионерам. Вы можете быть временно поселены в общежитие, шелтер или гостиницу, но такое решение недолговременно.

Для получения социального жилья или помощи необходимо иметь:

Статус беженца (§ 24 Закона о пребывании). Подтверждение дохода или права на WBS.

Чехия

Официальные источники в Чехии (в частности, Министерство внутренних дел и Министерство труда и социальных дел) отмечают, что у украинских беженцев с временной защитой есть возможности для получения социального жилья.

Доступ к шелтерам и муниципальному жилью: В первые месяцы после прибытия государство обеспечивало размещение в центрах коллективного проживания (общежития, гостиницы, спортзалы), а также в муниципальных помещениях или через программы, координирующие размещение в частных домохозяйствах, получающих государственную компенсацию.

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Особенности продления проживания: После первичного периода бесплатного проживания (обычно 150 дней, за исключением уязвимых групп населения), лица, имеющие финансовые возможности, могут быть обязаны оплачивать свое проживание в государственном жилье или искать частные варианты. Продление бесплатного проживания в государственном жилье может быть доступно наиболее уязвимым категориям населения.

Нидерланды

Нидерланды через Центральный орган по приему искателей убежища (COA) и муниципалитеты активно предоставляют жилье украинским беженцам.

Коллективные центры приема: размещение в больших зданиях, таких как бывшие офисы, гостиницы, спортивные залы или специально построенные временные приюты.

Частные домохозяйства: Нидерландцы также активно принимали украинцев в своих домах, часто при поддержке местных органов власти и благотворительных организаций.

С 1 октября 2025 г. в Нидерландах вырастет плата за проживание в государственных приютах — со 105 евро до 244,22 евро в месяц. Это связано с политикой сбалансирования условий для всех искателей убежища.

Португалия

Португалия предоставляет временную защиту и способствует размещению украинцев через Службу по делам иностранцев и границ (SEF) и Институт социального обеспечения (ISS).

Приемные центры: на начальном этапе предоставлялось размещение в приемных центрах или гостиницах.

Поддержка неправительственных организаций: значительную роль в предоставлении жилья играют неправительственные организации и благотворительные фонды, координирующие размещение в частных помещениях или в собственных центрах.

Словакия

Словакия оказывает помощь с жильем через свои центры первоначального приема и региональные координационные центры.

Центры коллективного размещения: временное жилье предоставляется в приютах, общежитиях или гостиницах, часто с возможностью базового питания.

Координация с местными органами: местные органы власти и волонтерские организации также играют важную роль в поиске и предоставлении жилья.

Австрия

В Австрии за предоставление жилья отвечает Федеральное министерство внутренних дел через Федеральное агентство по опеке и поддержке (BBU) в рамках системы базового обеспечения (Grundversorgung).

Государственное жилье: предоставляется жилье в специальных приютах, общежитиях или арендованных государством квартирах.

Финансовая помощь на жилье: в некоторых случаях, если лицо самостоятельно арендует жилье, может быть предоставлена финансовая помощь на покрытие части арендной платы.

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Франция

Во Франции помощь с жильем оказывает Французское управление иммиграции и интеграции (OFII) и префектуры.

Коллективные центры: размещение может быть предоставлено в специальных приемных центрах или гостиницах, часто на условиях совместного проживания.

Помощь с поиском частного жилья: правительство также поощряет и поддерживает инициативы по размещению украинцев в частных домохозяйствах или в жилье, предоставленном ассоциациями.

Другие страны, предоставляющие убежище украинским беженцам

В таких странах, как Италия и Испания, а также в других странах ЕС, подход к предоставлению жилья может иметь следующие особенности:

Где больше свободного жилья, но более сложные условия получения: часто меньше прямого государственного обеспечения жильем в больших центрах, а больше полагаются на сеть неправительственных организаций, региональные программы и инициативы местных общин. Это может означать большую гибкость поиска жилья, но и большую ответственность для самих беженцев в его поиске и оформлении. К примеру, в Италии значительную роль играют муниципалитеты и церковные организации. В Испании правительственные программы часто дополняются действиями региональных правительств и неправительственных организаций.

Наличие приоритетов для семей с детьми: во многих странах, независимо от общего подхода, семьи с детьми, беременные женщины, лица с инвалидностью и другие уязвимые категории населения часто имеют приоритет в предоставлении жилья и социальной поддержки.

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