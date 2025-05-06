Какие цены на образование в странах ЕС в 2025 году — Finance.ua

Какие цены на образование в странах ЕС в 2025 году Сегодня 09:00 — Личные финансы

Какие цены на образование в странах ЕС в 2025 году

Европейские ВУЗы традиционно остаются популярным направлением для украинских студентов. Большинство абитуриентов рассматривают поступление в вузы Германии, Польши и Чехии. Об этом пишет visitukraine.today

Польша

Украинцы, получившие Карту Поляка или имеющие официальное подтверждение польского происхождения и владеющие польским языком на высоком уровне, имеют право на бесплатное образование в Польше.

А те, у кого нет таких документов, могут участвовать в довольно серьезном конкурсе среди иностранцев, претендующих на бюджетные места. Есть возможность начать обучение на платной основе с последующим переводом на бюджет.

Цены

Цены на образование в Польше остаются одними из самых доступных в Европе, даже на англоязычных программах — в среднем от 1000 до 3000 евро в год.

Одно из самых выгодных предложений дает Ягеллонский университет в Кракове — один из старейших вузов Европы, где годовая стоимость обучения стартует от 900 евро.

Лодзинский технический университет с ценой обучения 1300−1500 евро в год.

Стоимость в частных университетах Польши часто не уступает государственным, а иногда даже ниже. К примеру, Катовицкая школа экономики — от 680 до 1000 евро в год, Collegium Civitas — около 1100 евро в год и Краковская академия им. А. Ф. Моджевского — от 500 евро в год.

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Чехия

Цены на образование в Чехии для украинцев зависят от языка обучения:

Бесплатно можно обучаться на чешскоязычных программах в государственных университетах. Обязательным условием является прохождение вступительных экзаменов, которые начинаются с языкового теста. Без успешной сдачи теста продолжить вступительную кампанию невозможно.

На английском языке программы стоят от 1500 до 5000 евро в год.

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Германия

Обучение в государственных университетах обычно бесплатное (оплачивается только семестровый взнос — 250−400 евро), однако программы на английском языке могут стоить 1500−5000 евро в год.

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Скандинавские страны

Уровень образования в Скандинавских странах стабильно остается одним из самых высоких в мире.

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Государства Северной Европы инвестируют в сферу образования значительно больше, чем в среднем по Европе, что обеспечивает чрезвычайно качественную подготовку студентов. Однако из-за определенной географической обособленности местные университеты менее популярны среди иностранцев, чем заведения в англоязычных странах.

В 2025 году в Норвегии обучение для украинцев платное: от 7000 до 15 000 евро в год.

В Швеции и Финляндии стоимость обучения составляет от 8000 до 18000 евро в год.

Великобритания

В Великобритании средняя стоимость обучения в 2025 году составляет 12000−20000 фунтов стерлингов в год. В Ирландии цены чуть ниже: от 10 000 до 18 000 евро. Также многие иностранные студенты, чтобы сэкономить, выбирают образование в Шотландии, ведь обучение здесь стоит 6000−7000 фунтов в год, прожиточный минимум значительно ниже, чем в Англии. При этом уровень образования остается таким же.

Справка Finance.ua:

Украинское образование получило наибольшее финансирование за все годы независимости. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Кроме того, он отметил, что есть видение трансформации системы образования. По его словам, правительство уделяет этому много внимания. Поэтому финансирование и грантовые программы увеличивают.

С начала года 8000 украинцев получили ваучеры на обучение за государственные средства и смогут овладеть новой специальностью или профессией, актуальными на рынке труда. Государство профинансировало их обучение на 76 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

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